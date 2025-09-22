Carnesecchi eguaglia Donnarumma: il primato che lo accosta a Gigio

Marco Carnesecchi è ancora una volta protagonista. Il portiere dell’ Atalanta ha stabilito anche un primato che lo eguaglia a Donnarumma: ha parato un rigore in due partite consecutive, tra Champions e campionato. Prima di lui l'ultimo a riuscirci era stato proprio Gigio, più di cinque anni fa. Con il Psg il suo intervento non si è rivelato decisivo ai fini del risultato; ieri ha invece impedito al Torino, poi sconfitto con tre gol, di riaprire la partita. Insomma il portiere classe 2000 ha iniziato la stagione esattamente come aveva concluso la scorsa: è spesso decisivo, con un rendimento esaltato anche dalla stampa internazionale.

L’Atalanta valuta Carnesecchi 45 milioni di euro

Durante il mercato estivo diverse società hanno provato a strapparlo all’Atalanta. Prima lo United, poi il Galatasaray ma anche alcuni club italiani hanno contattato la Dea per conoscere i costi e le condizioni per una cessione del 25enne. E la risposta è stata immediata: Carnesecchi costa 45 milioni, non un euro di meno. Con tempi diversi, tutte le grandi società italiane lo hanno seguito: Juve, Milan e anche l'Inter hanno fatto arrivare all'estremo difensore della Dea la loro stima. I bianconeri, ad esempio, avevano provato a ingaggiarlo prima dell'acquisto di De Gregorio, ma la richiesta della Dea ha poi stoppato la trattativa. Buffon, ricordiamolo, si è sempre esposto consigliandolo alla Vecchia Signora, anche con dichiarazioni pubbliche di tre anni fa. Certo è che il portiere ex Cremonese sarà un protagonista pure durante la prossima sessione, quando diverse big dovranno cambiare il titolare tra i pali.