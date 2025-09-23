Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Girelli, mai nessuna come te. Un talento senza fine tra le migliori d’Europa

A 34 anni 16° posto nella classifica del Pallone d’Oro femminile, è la migliore italiana di sempre
Girelli, mai nessuna come te. Un talento senza fine tra le migliori d’Europa© Getty Images
Roale
1 min

Sul red carpet di Parigi ieri hanno sfilato i migliori. Donne, uomini, poco importa. Semplicemente i migliori. E tra di loro c’è anche la stella della Juventus e della Nazionale, Cristiana Girelli. Un simbolo del calcio femminile, al di là di un talento senza età perché a 34 anni sta vivendo una seconda giovinezza come dimostrato il 16° posto nella corsa al Pallone d’Oro. Mai nessun’altra italiana era salita così in alto perché p

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte