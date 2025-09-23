Girelli, mai nessuna come te. Un talento senza fine tra le migliori d’Europa

Sul red carpet di Parigi ieri hanno sfilato i migliori. Donne, uomini, poco importa. Semplicemente i migliori. E tra di loro c’è anche la stella della Juventus e della Nazionale, Cristiana Girelli. Un simbolo del calcio femminile, al di là di un talento senza età perché a 34 anni sta vivendo una seconda giovinezza come dimostrato il 16° posto nella corsa al Pallone d’Oro. Mai nessun’altra italiana era salita così in alto perché p