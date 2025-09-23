Milan-Napoli, primo snodo scudetto e sfida di stelle a centrocampo: da Modric-De Bruyne a Rabiot-McTominay

Dodici punti in quattro partite. Il Napoli è già in fuga, ma per dimostrarsi davvero superiore a tutta la serie A ora deve superare il primo scoglio. Domenica sera, infatti, si va a San Siro contro il Milan di Allegri che proverà l'aggancio in classifica forte anche dell'assenze dalle coppe europee. Conte conosce il valore della sfida e si affiderà ai titolari nonostante i buoni segnali arrivati ieri da Gilmour e compagni. Il bello della sfida di San