Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Rocchi ammette: "In Napoli-Pisa è rigore su Leris. Due errori in Verona-Juve"

Nel corso di Open Var il designatore arbitrale ha commentato tre episodi che non stati interpretati correttamente dai direttori di gara
Rocchi ammette: "In Napoli-Pisa è rigore su Leris. Due errori in Verona-Juve"
5 min

Il rigore concesso per tocco di braccio di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban: Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, ha ammesso nel corso di Open Var su Dazn che le decisioni prese da Rapuano in campo e da Aureliano e Massa al Var in occasione di Verona-Juve sono sbagliate. Infine, si è soffermato su Napoli-Pisa spiegando che c'era un rigore per i toscani per fallo di De Bruyne su Leris.

Rocchi: "Rigore per il Verona decisione errata, dinamica assolutamente non punibile"

Sul rigore concesso al Verona, Rocchi ha commentato: "La decisione non è corretta, per noi questo non è calcio di rigore e non è neanche corretto, secondo me, ritirare in ballo l'episodio (tocco di braccio di Hien) occorso in Atalanta-Udinese dello scorso anno, che è simile ma non uguale a questo. Ogni episodio è una storia ha sé. Può rientrare in quella casistica, ma sono episodi completamente diversi come dinamica. La distanza c'è, sono d'accordo; può esserci anche un discorso di punto di contatto perché il pallone va sull'avambraccio e non sulla spalla di Joao Mario, ma la dinamica è assolutamente non punibile. Joao Mario va per cercare di colpire di testa, il pallone gli scivola su un braccio che sta, per altro, in posizione naturale, perché sta scendendo e sta rientrando da un salto. Decisione errata, non era calcio di rigore, errato l'on-field review".

"Orban andava espulso, proteste di Tudor? I termini che ha usato sono eccessivi"

Sulla gomitata di Orban a Gatti, sanzionata con un cartellino giallo ha aggiunto: "Il provvedimento corretto era il cartellino rosso. Orban guarda Gatti, già è un motivo in più per accendere la lampadina. La decisione va presa in campo e poi al monitor. Al Var c'erano due ragazzi di esperienza, che liquidano troppo velocemente l'episodio. Andava analizzato meglio, è un on-field review mancante. La decisione è assolutamente da cartellino rosso. Tudor ha protestato? Non contesto quando discutono su decisioni che siano corrette o meno, in questo caso ha anche ragione, per essere chiari ma ribadisco una cosa molto forte: di usare termini corretti quando si finisce la partita perché poi usare termini eccessivi non ci fa impazzire. A noi e a chi segue il gioco del calcio. Siamo qui ad ammettere i nostri errori, senza problemi, ma chiedo massima collaborazione. Per noi è fondamentale perché altrimenti diventa una gazzara, un problema per tutti".

Rocchi: "Step-on-foot di De Bruyne su Leris, era calcio di rigore per il Pisa"

Sul contatto tra De Bruyne su Leris in Napoli-Pisa ha concluso: “Il tocco di mano non è punibile, in sala Var si fanno ingannare dallo slow motion da cui sembra un controllo. Se lo vedi in dinamica è un tocco casuale e non punibile né in attacco né in difesa. Se il giocatore avesse segnato di mano in questa maniera il gol sarebbe stato annullato. Era punibile lo step-on-foot e la decisione giusta sarebbe stato calcio di rigore".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

La moviola di Verona-JuveLa moviola di Napoli-Pisa