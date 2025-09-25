Taranto, un virus colpisce 10 giocatori: è caos sul riunvio con il Brindisi. La Figc regionale decide oggi

Taranto con soli dieci giocatori disponibili

Alla base del contendere una intossicazione alimentare che ieri, nel tardo pomeriggio, ha colpito dieci giocatori della prima squadra del Taranto, finiti al Pronto soccorso del locale nosocomio e dimessi a tarda sera, intorno alle 20, con prognosi da due a quattro giorni. Il club rossoblu - che da agosto è ripartito sotto la gestione della famiglia Ladisa, leader nazionale nel catering e ristorazione - impossibilitato a prendere parte alla gara con soli dieci giocatori disponibili, invocando l'applicazione del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, segnatamente l'art. 33, comma 2, ha chiesto al Comitato regionale della FIGC il rinvio della partita per ragioni eccezionali e causa di forza maggiore. Lo ha fatto, dapprima per le vie brevi, poi con una istanza ufficiale, attorno alle 22.00, indirizzata alla dirigenza brindisina ed il Comitato Regionale Puglia della FIGC, finalizzata ad ottenere la nuova calendarizzazione del match, senza ricevere adesione dalla consorella brindisina, mentre la FIGC regionale si pronuncerà stamattina.

Cosa può succedere oggi

Nelle due città si attende il responso finale del Comitato pugliese, ma la gara rischia di non giocarsi mai e il Taranto potrebbe perderla a tavolino per 0-3 pur impossibilitato a schierare una formazione all'altezza. Con tutta l'inevitabile coda di ricorsi e controricorsi, magari coltivati sino al Coni, che seguono a queste situazioni. Arbitri, assistenti e società ospitante, se non arriverà, nelle prossime ore, il rinvio richiesto, si presenteranno allo Stadio di Brindisi, verrà fatto l'appello di una gara che non si disputerà per assenza del Taranto.

Il precedente di Juve-Napoli

Juventus-Napoli, la gara fantasma del 04 ottobre 2020, non disputata per Covid e, poi, fatta rigiocare dal Collegio di Garanzia dopo due pronunciamenti degli organi di giustizia FIGC di 0-3 a tavolino a carico degli azzurri, rappresenta ancora una ferita viva e scandalosa. Sarebbe, davvero, una sconfitta per il calcio dilettantistico e un'occasione persa per regalare agli appassionati una giornata di sport che li avrebbe riportati indietro negli anni, quando Taranto e Brindisi si affrontavano ad altri livelli, dove meritano di tornare.