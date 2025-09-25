L'indiscrezione è del Times: Israele fuori da tutte le competizioni calcistiche internazionali. È quanto starebbe valutando l'Uefa che potrebbe decidere già "prossima settimana, con la maggioranza dei membri al momento favorevole", scrive il quotidiano britannico. Se così fosse, il risvolto sarebbe rilevante: la nazionale di calcio israeliana, inserita nel gruppo I delle qualificazioni Mondiali insieme all'Italia di Gattuso, verrebbe esclusa dalla prossima Coppa del Mondo e il Maccabi Tel Aviv sarebbe estromesso dall'Europa League.
Israele: "Vogliamo impedirlo"
Il ministro israeliano dello sport, Miki Zohar, ha affermato ai media israeliani di "essere al lavoro con il premier Netanyahu per impedire questa mossa".
L'Italia sfiderà Israele il 14 ottobre
L'Italia ha già affrontato Israele nella gara dell'8 settembre scorso, a Debrecen, in Ungheria, terminata 5-4 per gli azzurri di Gattuso. E il 14 ottobre è in programma la partita di ritorno a Udine al Bluenergy, casa dell'Udinese. Difficile oggi capire cosa succederà, certo è però che una esclusione di Israele - che ricorderebbe quella inflitta alla Russia nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina - peserebbe moltissimo anche sul percorso dell'Italia nelle qualificazioni Mondiali, visto che entrambe le nazionali al momento sono appaiate a 9 punti nel gruppo I alle spalle della Norvegia.