L'indiscrezione è del Times: Israele fuori da tutte le competizioni calcistiche internazionali. È quanto starebbe valutando l'Uefa che potrebbe decidere già "prossima settimana, con la maggioranza dei membri al momento favorevole", scrive il quotidiano britannico. Se così fosse, il risvolto sarebbe rilevante: la nazionale di calcio israeliana, inserita nel gruppo I delle qualificazioni Mondiali insieme all'Italia di Gattuso, verrebbe esclusa dalla prossima Coppa del Mondo e il Maccabi Tel Aviv sarebbe estromesso dall'Europa League.