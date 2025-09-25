De Rossi, l'Ostiamare e quel forte messaggio ai genitori che dovrebbe fare il giro del mondo

Il comunicato è firmato Ostiamare perché a nome di tutta la società. Logico, inevitabile, giusto. Ma visto che il presidente dell'Ostiamare è Daniele De Rossi, storica bandiera della Roma ma soprattutto campione del Mondo (nonché bronzo olimpico ad Atene 2004) la valenza è ancora maggiore. È quasi un peccato che sia così, visto che le parole di oggi della società di Ostia andrebbero scolpite nella pietra a prescindere, ma magari la notorietà di De Rossi potrà contribuire a veicolare un messaggio giusto e troppo spesso sottovalutato. Quale? L'eccessiva intraprendenza di molti genitori nel calcio giovanile. A volte può sfociare in episodi di violenza - ne sono piene le cronache -, altre in telefonate o atteggiamente sgradevoli, ma è un tema più che mai attuale. E l'Ostiamare lo ha denunciato con una lettera rivolta proprio alle mamme e ai papà: "Cari genitori, l’Ostiamare Calcio ribadisce con fermezza il senso di responsabilità assunto verso ogni singolo tesserato della Scuola Calcio. La nostra missione è tutelare la crescita individuale dei ragazzi attraverso un percorso tecnico ed educativo coerente, fondato su principi di equità, rispetto e valorizzazione collettiva . In tale prospettiva, si comunica che da questo momento il Sig. Massimo Bonanni non è più autorizzato né tenuto a rispondere a richieste individuali provenienti da genitori che, con modalità diverse, sollecitino lo spostamento del proprio figlio in altro gruppo di lavoro. La Società, di fatto, riconosce come valore imprescindibile il diritto all’organizzazione del lavoro tecnico e, al tempo stesso, il rispetto verso la maggioranza dei genitori che con senso di fiducia accetta le decisioni assunte. Si precisa che tali pressioni provengono da una piccolissima parte delle famiglie, e non riflettono lo spirito unitario che contraddistingue la nostra comunità sportiva. Con la medesima trasparenza, l’Ostiamare informa che – nel pieno rispetto delle opinioni individuali – i genitori che non intendano condividere le scelte organizzative potranno comunicare la propria volontà di recedere dagli accordi entro e non oltre venerdì 3 ottobre p.v.. In tal caso, la Società provvederà al rimborso della quota di iscrizione già versata, al netto del valore del kit ordinato. Si sottolinea che nessun’altra forma di discussione o richiesta verrà accettata oltre tale termine".