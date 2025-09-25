Storico primo torneo per la nazionale femminile afghana: ecco quando giocheranno

Decisione storica in casa Fifa: alle Women's Series prteciperà anche la nazionale femminile afghana dei rifugiati. Il torneo avrà inizio a Dubai, e si svolgerà dal 23 ottobre al 29 ottobre. Le afghane affronteranno le nazionali di Ciad, Libia ed Emirati Arabi Uniti. Per le prime due, il torneo sarà fondamentale per debuttare nel ranking mondiale femminile FIFA/Coca-Cola.

Le parole di Infantino

Queste le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino: "Garantire che tutte le donne abbiano accesso al calcio è una priorità per la FIFA e un elemento chiave per plasmare il futuro del nostro sport. Siamo consapevoli del potenziale di questo sport, sia dentro che fuori dal campo. Queste amichevoli rappresentano più di una semplice competizione: sono un simbolo di speranza e progresso per le donne di tutto il mondo. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo a questo evento, inclusa la Federazione calcistica degli Emirati Arabi Uniti per aver ospitato un evento storico che pone le giocatrici sotto i riflettori internazionali".