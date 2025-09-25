Giannini, che difesa di Pellegrini: "Lorenzo un esempio dentro e fuori dal campo"

La Giannini Football Academy di Marino non è solo un punto di riferimento calcistico, ma un vero laboratorio di formazione e crescita per i giovani. Giuseppe Giannini , ex Roma e fondatore, ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini in occasione di un evento con Decathlon.

Le parole di Giannini su Pellegrini

"Con la nostra Academy vogliamo trasmettere ai giovani i sani principi e valori dello sport, come il rispetto delle regole, dell’avversario, il FairPlay e l’inclusione. Se poi dovesse nascere da qui un nuovo talento calcistico sarebbe stupendo, ma è un aspetto secondario rispetto alla crescita dei nostri ragazzi - ha spiegato Giannini - Un talento tipo Pellegrini? Perché no, Lorenzo è un esempio dentro e fuori dal campo. Modelli così sono fondamentali per i ragazzi”.

L'iniziativa dell'Academy

Il 24 settembre, la struttura ha ospitato un evento speciale con atleti, tecnici e stakeholder del mondo sportivo, volto a comprendere le reali esigenze di chi pratica sport e a sviluppare prodotti tecnici adatti sia agli amatori sia ai professionisti.