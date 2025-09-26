Louis Buffon sulle orme di Maldini e Thuram: quanta emozione per papà Gigi e mamma Alena

Anche una partita quasi anonima di coppa Italia ad inizio stagione può scrivere una pagina di storia. È quanto successo ieri a Torino dove i granata hanno battuto per 1-0 il Pisa guadagnandosi gli ottavi contro la Roma. Ma è stata soprattutto la serata del debutto tra i grandi di Louis Thomas Buffon — figlio di Gigi, ex capitano di Juventus e Nazionale, e Alena Seredova. Il figlio dell’ex portiere leggendar