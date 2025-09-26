Panini lancia la nuova collezione Calciatori Adrenalyn XL 2025-2026

MODENA - Panini lancia la nuova edizione di card Calciatori Adrenalyn XL™ 2025-2026: la nuova e attesissima collezione di card ufficiali del campionato di Serie A Enilive. La collezione, disponibile in tutte le edicole e sul sito ufficiale Panini, presenta 478 card totali numerate e completamente rinnovate alle quali si aggiungono 53 card Limited Edition e card Extra Rare non numerate. Oltre alle card base dei giocatori (17 giocatori per ognuna delle 20 squadre della Serie A Enilive) e dei loghi delle squadre, la collezione presenta nuove e prestigiose categorie speciali: Triade, Air Force, Card blindata e le ricercatissime Golden Baller e la Super Golden Baller, una card unica in tutta la collezione sia per bellezza che rarità che omaggia il livello raggiunto da un giocatore, icona del proprio club. Presenti anche le card Campioni dedicate al Napoli Campione d’Italia 2024-2025, al suo quarto trionfo tricolore.