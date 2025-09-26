Svelati i voti del Pallone d'oro: il distacco tra Dembélé e Yamal è netto. E Donnarumma...

Ousmane Dembélé ha stravinto il Pallone d'oro 2025 . Questo quanto svelto dai dati pubblicati da 'France Footaball' sui voti ricevuti dai calciatori nella top ten, a pochi giorni dalla cerimonia che ha visto trionfare l'attaccante francese del Psg.

Donnarumma batte Nuno Mendes di un voto

Apre la top ten Nuno Mendes, in decima posizione con 171 voti ricevuti. Gianluigi Donnarumma batte l'ex compagno di squadra al Psg di solo un voto, piazzandosi nono con 172 voti ricevuti. Seguono poi Cole Palmer (211 voti), Kylian Mbappé (378 voti), Achraf Hakimi (484 voti) e Raphinha in quinta posizione con 620 voti ricevuti.

Dembélé stravince su Yamal: il numero di voti

Quarta posizione per Salah, con 657 voti ricevuti, poco distante dal terzo posto di Vitinha a quota 703 voti. Seconda posizione, tra le polemiche del padre, di Lamine Yamal con 1059 voti. Il distacco da Dembélé è ben netto, certificando l'assoluta vittoria del francese: ben 1380 voti ricevuti, con un distacco di 321 punti dal giovane spagnolo. Una differenza marcata, la terza più grande del decennio tra primo e secondo posto al Pallone d'Oro, dopo che lo scorso anno lo scarto tra Rodri e Vinicius fu di soli 41 punti.