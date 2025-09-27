Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Massimo Moratti è stato dimesso: era ricoverato per una polmonite

L'ex presidente dell'Inter ha lasciato l'Istituto Humanitas di Rozzano dopo circa un mese
Massimo Moratti è stato dimesso: era ricoverato per una polmonite© ANSA
1 min

Massimo Moratti è a casa dopo circa un mese in cui è stato ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. L'ex presidente dell'Inter, che è stato intubato nel reparto di terapia intensiva per una settimana, è stato dimesso questa mattina.

Moratti dimesso dopo un progressivo miglioramento delle sue condizioni di salute

Le dimissioni arrivano dopo i costanti miglioramenti fatti registrare da Moratti dal momento del ricovero. Lo scorso 30 agosto, proprio in considerazione di un suo progressivo miglioramento, i medici avevano deciso di rimuovere il supporto respiratorio meccanico. Il presidente del Triplete, che lo scorso maggio ha compiuto 80 anni, nel 2023 aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano.

 

