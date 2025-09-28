Dove vedere Lecce-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Lecce-Bologna, l'orario

Lecce-Bologna si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 18:00 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.

Dove vedere Lecce-Bologna in diretta tv

Lecce-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.

Lecce-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.