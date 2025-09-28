Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Lecce-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Per la quinta giornata di Serie A la squadra di Italiano fa visita a quella di Di Francesco: le possibili scelte dei due allenatori
Dove vedere Lecce-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta all'esordio in Europa League contro l'Aston Villa, il Bologna vuole subito tornare al successo in campionato. Per farlo, la squadra di Vincenzo Italiano dovrà però battere il Lecce al "Via del Mare". I ragazzi di Di Francesco sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Lecce-Bologna, l'orario

Lecce-Bologna si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 18:00 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.

Dove vedere Lecce-Bologna in diretta tv

Lecce-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.

Lecce-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Le probabili formazioni di Di Francesco e Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Morente, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione:Frucht, Samooja, Ndaba, N'Dri, Siebert, Berisha, Helgason, Veiga, Camarda, Banda, Kaba, Pierotti, Kovac.

Indisponibili: Jean, Marchwinski. Squalificati: -. Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

A disposizione:Ravaglia, Pessina, Vitik, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Pobega, Odgaard, Casto, Bernardeschi, Rowe, Dominguez.

Indisponibili: Casale, Immobile, Sulemana. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Dopo la sconfitta all'esordio in Europa League contro l'Aston Villa, il Bologna vuole subito tornare al successo in campionato. Per farlo, la squadra di Vincenzo Italiano dovrà però battere il Lecce al "Via del Mare". I ragazzi di Di Francesco sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Lecce-Bologna, l'orario

Lecce-Bologna si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 18:00 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.

Dove vedere Lecce-Bologna in diretta tv

Lecce-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.

Lecce-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Le ultime sul LecceOrsolini sogna in grande
1
Dove vedere Lecce-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Di Francesco e Italiano