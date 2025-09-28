Dove vedere Lecce-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta all'esordio in Europa League contro l'Aston Villa, il Bologna vuole subito tornare al successo in campionato. Per farlo, la squadra di Vincenzo Italiano dovrà però battere il Lecce al "Via del Mare". I ragazzi di Di Francesco sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.
Lecce-Bologna, l'orario
Lecce-Bologna si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 18:00 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.
Dove vedere Lecce-Bologna in diretta tv
Lecce-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.
Lecce-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Di Francesco e Italiano
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Morente, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione:Frucht, Samooja, Ndaba, N'Dri, Siebert, Berisha, Helgason, Veiga, Camarda, Banda, Kaba, Pierotti, Kovac.
Indisponibili: Jean, Marchwinski. Squalificati: -. Diffidati: -.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione:Ravaglia, Pessina, Vitik, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Pobega, Odgaard, Casto, Bernardeschi, Rowe, Dominguez.
Indisponibili: Casale, Immobile, Sulemana. Squalificati: -. Diffidati: -.
