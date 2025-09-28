Totti, che festa per i suoi 49 anni: i baci di Noemi e la torta con le candeline scintillanti

Serata speciale per Francesco Totti, che ieri ha festeggiato a Londra i suoi 49 anni insieme ad affetti ed amici. Ospite di un noto ristorante italiano, l'ex capitano della Roma ha avuto modo di spegnere le candeline al fianco della sua Noemi Bocchi. Il video pubblicato sui social dalla compagna dell'iconico 10 giallorosso è già virale sul web.