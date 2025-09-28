Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Totti, che festa per i suoi 49 anni: i baci di Noemi e la torta con le candeline scintillanti

Ecco come ha festeggiato il suo compleanno nella serata di ieri l'ex capitano della Roma
2 min

Serata speciale per Francesco Totti, che ieri ha festeggiato a Londra i suoi 49 anni insieme ad affetti ed amici. Ospite di un noto ristorante italiano, l'ex capitano della Roma ha avuto modo di spegnere le candeline al fianco della sua Noemi Bocchi. Il video pubblicato sui social dalla compagna dell'iconico 10 giallorosso è già virale sul web.

Totti, il bacio con Noemi Bocchi è virale: ecco come ha festegigato il compleanno

Tutta la semplicità e la genuinità di Francesco Totti nell'accogliere a tavola la torta di compleanno preparata in occasione dei suoi 49 anni, celebrati presso "Osteria romana" a Londra. Nelle sue Instagram Stories, Noemi Bocchi ha documentato i momenti salienti della serata: dai baci all'ex capitano della Roma alle candeline scintillanti posizionate sulla torta, fino al brindisi finale. Una serata tanto semplice quanto speciale, come piacciono a Francesco Totti.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Totti, ecco dove ha festeggiatoQuanti auguri per Totti