La nuova edizione della Coppa Intercontinentale FIFA si giocherà in Qatar. Scelta la sede per la partita in gara unica che vedrà protagonista il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, campione d'Europa in carica grazie alla rotonda vittoria in finale di Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi. Si sfideranno, dunque, la squadra vincitrice della massima competizione europea e chi si aggiudicherà la FIFA Challenger Cup il prossimo 17 dicembre.
Coppa Intercontinentale, l'annuncio di Infantino: si giocherà in Qatar
"Sono lieto di annunciare - ha detto Gianni Infantino, presidente della FIFA, nel video pubblicato sui social - che il Qatar ospiterà le ultime tre partite della Coppa Intercontinentale FIFA 2025: il Derby delle Americhe FIFA e la Coppa Challenger FIFA, seguite dalla partita clou contro il Psg per incoronare i campioni. Questo splendido Paese è stato un eccellente ospite dei principali tornei FIFA in passato e unirà ancora una volta il mondo quando ospiterà squadre provenienti da quattro continenti".