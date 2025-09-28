Coppa Intercontinentale, l'annuncio di Infantino: si giocherà in Qatar

"Sono lieto di annunciare - ha detto Gianni Infantino, presidente della FIFA, nel video pubblicato sui social - che il Qatar ospiterà le ultime tre partite della Coppa Intercontinentale FIFA 2025: il Derby delle Americhe FIFA e la Coppa Challenger FIFA, seguite dalla partita clou contro il Psg per incoronare i campioni. Questo splendido Paese è stato un eccellente ospite dei principali tornei FIFA in passato e unirà ancora una volta il mondo quando ospiterà squadre provenienti da quattro continenti".