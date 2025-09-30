Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dirigenti nei club, chi più ne ha più ne metta

Leggi il commento sull'evoluzione del ruolo dei dirigenti nel calcio
Dirigenti nei club, chi più ne ha più ne metta© LAPRESSE
Roberto Beccantini
1 min

Il calcio moderno nasce inglese e, dunque, nessuna meraviglia che la lingua di Albione ne rappresenti la palestra letterale e letteraria. Se non, addirittura, l’esperanto didattico. Ma proprio dopo l’uscita dal «ghetto» grazie a un sussulto d’orgoglio traduttivo - da right back a terzino destro, da center forward a centravanti e così via - ecco una nuova invasione, mossa dal vezzo di non stare al passo con i tempi, con i modi, con le mode. 

E&

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte