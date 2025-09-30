Dirigenti nei club, chi più ne ha più ne metta

Il calcio moderno nasce inglese e, dunque, nessuna meraviglia che la lingua di Albione ne rappresenti la palestra letterale e letteraria. Se non, addirittura, l’esperanto didattico. Ma proprio dopo l’uscita dal «ghetto» grazie a un sussulto d’orgoglio traduttivo - da right back a terzino destro, da center forward a centravanti e così via - ecco una nuova invasione, mossa dal vezzo di non stare al passo con i tempi, con i modi, con le mode.

