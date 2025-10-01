Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Genocidio a Gaza: Uefa, sospendi Israele": Pogba e altri 49 atleti chiamano Ceferin

Riuniti nel gruppo "Athletes 4 Peace", i firmatari dell'appello ricordano i 421 calciatori palestinesi uccisi a Gaza o morti per la fame, fra i quali 103 bambini. Ma Nyon, pressata da Trump, sospende ogni decisione in attesa di sapere se andrà in porto il piano di pace
"Genocidio a Gaza: Uefa, sospendi Israele": Pogba e altri 49 atleti chiamano Ceferin
Xavier Jacobelli
1 min

"A Gaza è in atto il genocidio del popolo palestinese: l'Uefa sospenda Israele da ogni competizione sportiva. Non si tratta di politca o di schierarsi. Si tratta di giustizia, umanità e dei valori che lo sport sostiene di rappresentare". Firmato Paul Pogba e altri 49 atleti, fra i quali, oltre ai calciatori presenti in massa e alla calciatrice Layla Banaras, nazionale pakistana, ci sono anche giocatori di cricket, fantini e pugili. La forte presa di posizione cade

