"Genocidio a Gaza: Uefa, sospendi Israele": Pogba e altri 49 atleti chiamano Ceferin

"A Gaza è in atto il genocidio del popolo palestinese: l'Uefa sospenda Israele da ogni competizione sportiva. Non si tratta di politca o di schierarsi. Si tratta di giustizia, umanità e dei valori che lo sport sostiene di rappresentare". Firmato Paul Pogba e altri 49 atleti, fra i quali, oltre ai calciatori presenti in massa e alla calciatrice Layla Banaras, nazionale pakistana, ci sono anche giocatori di cricket, fantini e pugili. La forte presa di posizione cade