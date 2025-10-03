"Kvaratskhelia convocato dalla Georgia, ma è infortunato: furia Psg"

Dopo l'intervallo di Psg-Auxerre di Ligue 1 Kvaratskhelia è rimasto negli spogliatoi. L'ex Napoli era partito titolare ma un problema muscolare accusato durante il primo tempo ha obbligato Luis Enrique a tenerlo fuori. E infatti il georgiano ha saltato anche il big match di Champions League contro il Barcellona di mercoledì scorso, vinto 2-1 dai campioni d'Europa in carica. Eppure la Georgia ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni contro Spagna (11 ottobre) e Turchia (14 ottobre), importantissimi in ottica qualificazioni Mondiali, e Kvaratskhelia risulta inserito in lista: ecco perché è scoppiato il caso in Francia.