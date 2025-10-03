"Kvaratskhelia convocato dalla Georgia, ma è infortunato: furia Psg"

Dopo l'intervallo di Psg-Auxerre di Ligue 1 Kvaratskhelia è rimasto negli spogliatoi. L'ex Napoli era partito titolare ma un problema muscolare accusato durante il primo tempo ha obbligato Luis Enrique a tenerlo fuori. E infatti il georgiano ha saltato anche il big match di Champions League contro il Barcellona di mercoledì scorso, vinto 2-1 dai campioni d'Europa in carica. Eppure la Georgia ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni contro Spagna (11 ottobre) e Turchia (14 ottobre), importantissimi in ottica qualificazioni Mondiali, e Kvaratskhelia risulta inserito in lista: ecco perché è scoppiato il caso in Francia.
Il "caso" Kvaratskhelia
Il Psg si sarebbe infuriato una volta saputo della convocazione - da infortunato - di Kvara, fa sapere il quotidiano spagnolo "As". Il 5 ottobre è in programma Lille-Paris Saint-Germain di campionato e Kvaratskhelia dovrebbe ancora una volta dare forfait e non essere a disposizione. Se però poi l'esterno di Luis Enrique dovesse rispondere alla chiamata di Sagnol, ct della Georgia, allora - sempre secondo As - il Psg si sentirebbe costretto a mettersi in contatto con lo staff medico della nazionale per impedire l'impiego del giocatore, i cui tempi di recupero si aggirerebbero ancora intorno ai dieci giorni.