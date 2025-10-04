Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Guardiola si schiera per la Palestina: "Stiamo vivendo un genocidio, manifestiamo"

L'allenatore del Manchester City ha diffuso un video messaggio per invitare le persone a manifestare a Barcellona
Guardiola si schiera per la Palestina: "Stiamo vivendo un genocidio, manifestiamo"
2 min

Quando sta succedendo in Palestina ha smosso le anime di tante personalità importanti in ogni ambito. Le immagini delle manifestazioni in Italia e nel resto del mondo sono sotto gli occhi di tutti. La spinta sociale è già fortissima, anche Pep Guardiola ha voluto contribuire per spingere le persone a manifestare contro quanto sta succedendo. "Stiamo vivendo in prima persona un genocidio, dove migliaia di bambini stanno morendo e altri potrebbero morire", inizia così il video messaggio dell'allenatore del Manchester City.

Guardiola invita a manifestare per la Palestina: "Chiederemo la fine del genocidio"

Guardiola prosegue: "La Striscia di Gaza è devastata e fiumi di persone camminano senza meta senza cibo, acqua potabile o medicine. Ancora una volta, la società si è organizzata per salvare vite umane e fare pressione sui governi affinché agiscano immediatamente. Il 4 ottobre, alle ore 12:00, nei Jardinets de Gràcia [a Barcellona, ndr], inonderemo le strade e chiederemo la fine del genocidio". L'allenatore catalano non ha mai nascosto il suo sdegno per quanto sta succedendo a Gaza da mesi ne parla e l'ha voluto ribadire anche lo scorso giugno quando ha ricevuto la laurea honoris causa all'Uievrsità di Manchester: "Potremmo pensare di poter guardare bambini e bambine di quattro anni uccisi da una bomba o ricoverati in ospedale e pensare che non siano affari nostri. I prossimi bambini di quattro o cinque anni saranno nostri. Guardo i miei figli, Maria, Marius e Valentina, ogni mattina da quando è iniziato l'incubo a Gaza. E ho tanta paura. Forse questa immagine sembra molto lontana da dove viviamo ora. E forse vi state chiedendo cosa possiamo fare".

