Convenzione tra Ospedale Cardarelli e Comitato Regionale Campania FIGC-LND per la cura e la prevenzione dei calciatori

Presentato in conferenza stampa un importante accordo, senza precedenti in Italia: in sala anche Parisi e Capuano
Convenzione tra Ospedale Cardarelli e Comitato Regionale Campania FIGC-LND per la cura e la prevenzione dei calciatori
5 min

Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stata presentata la convenzione tra la FIGC LND Comitato Regionale Campania e l'ospedale Cardarelli di Napoli. Obiettivi: tutela in intramoenia dei calciatori tesserati nel trattamento degli infortuni di natura traumatologica; diagnosi e gestione di patologie cardiovascolari di secondo livello. È la per la prima volta in Italia che un'azienda sanitaria pubblica viene coinvolta per questo tipo di attività. Il Comitato Regionale Campania della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, con i suoi circa 70 mila iscritti, si attesta come seconda regione d'Italia per numero di società, con 1.500 partite settimanali tra campionati regionali e provinciali. La collaborazione con il Cardarelli, azienda ospedaliera di rilievo nazionale, si rivela strategica per favorire la gestione integrata ortopedico-cardiologica dei calciatori assicurando loro cure tempestive ed appropriate. L’AORN Cardarelli garantirà l’assistenza da parte del proprio personale, a valle del completamento dell'attività istituzionale e senza sovrapposizione con le liste di attesa, coinvolgendo, oltre le due direzioni preposte, specialisti e personale tecnico di tutti gli altri reparti.

In prima fila Parisi, Taglialatela, Miastro, Capuano, Sibilli e Pavarese

Ha presentato la convenzione è stato Antonio D’Amore, direttore generale dell'AORN del Cardarelli, insieme a Carmine Zigarelli, presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND. Ciro Mauro, direttore dell'Uoc Cardiologia con UTIC, e Gennaro Esposito, responsabile del servizio di alta specializzazione in Traumatologia dello Sport e dirigente medico dell'Unità operativa complessa di Ortopedia 2, hanno llustrato i servizi inseriti nell'accordo. A moderare Mario Zaccaria, presidente dell'Ussi Campania. 
In prima fila anche Fabiano Parisi, calciatore della Fiorentina; Pino Taglialatela, presidente dell'Ischia ed ex portiere del Napoli e della Nazionale; Fabio Maistro, centrocampista della Juve Stabia; Eziolino Capuano, allenatore; Giuseppe Sibilli, attaccante del Bari; Gigi Pavarese, direttore sportivo; Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell'Ussi.

Il commento del direttore generale D'Amore e del presidente Zigarelli

Antonio D'Amore ha dichiarato: "È per noi motivo di orgoglio essere non soltanto presidio di cura ma anche di prevenzione per giovani e meno giovani calciatori e calciatrici campani della Lega Nazionale Dilettanti che, per le attività che svolgono, necessitano di servizi sanitari sempre più appropriati ed efficaci a tutela della loro salute. Per consentire che le loro aspirazioni di carriera non vengano messe in discussione dagli infortuni. Il movimento calcistico dilettantistico è davvero molto vivo e siamo felici di aver sottoscritto per primi in Italia, con la Figc, questa convenzione in intramoenia. L'accordo ha anche un valore strategico perché lo sport è aggregazione sociale, è crescita, e poter affiancare le società del territorio nell’allevare giovani talenti e i cittadini di domani ci spinge ad avere una motivazione in più nel fare il nostro lavoro e farlo bene. Ci auguriamo che gli atleti non abbiano mai bisogno di noi ma, qualora vi fosse questa necessità, siamo pronti con i nostri reparti a far fronte ad ogni emergenza e a prevenire patologie silenti o affrontate male". Il presidente della Figc Campania, Carmine Zigarelli, ha sottolineato nel suo intervento come non soltanto vi sia sempre più spesso la "necessità di rivolgersi a strutture competenti" ma come sia indispensabile "raccogliere dati sulle tipologie di infortuni più ricorrenti per poterli poi prevenire".

