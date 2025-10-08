Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ibrahimovic: "Quattro allenatori hanno cambiato il calcio. E vi dico chi vincerà il prossimo Mondiale"

L'ex campione svedese: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Klopp e Ferguson"
Giorgio Marota
1 min

Ancelotti ha il tocco magico, chissà che non possa trasformare in oro anche il prossimo Mondiale del Brasile. Può vincerlo, tifo per lui”. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic, ripercorrendo la propria carriera e offrendo il proprio sguardo anche al futuro del calcio internazionale, durante l'assemblea generale dell'ECA in corso a Roma. "Ho avuto Capello, Mourinho, Guardiola, Ancelotti: questi quattro sono il calcio e lo hanno cambiato – ha aggiunto lo svedese – il rimpianto? Nessuno. Ma mi sarebbe piaciuto essere allenato da Klopp e Ferguson”.

Ibrahimovic sui calendari super affollati

Ibra, oggi consulente del Milan, ha detto la sua anche sul tema dei calendari super affollati: “Al calciatore interessa giocare il più alto numero possibile di partite, ma serve anche più tutela tramite un calendario che sia sostenibile. Rispettare i club significa anche, ad esempio, chiamare in nazionale i calciatori solo quando è necessario. Il Var? Sono favorevole, ma va usato bene”.

