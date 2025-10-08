“Ancelotti ha il tocco magico, chissà che non possa trasformare in oro anche il prossimo Mondiale del Brasile. Può vincerlo, tifo per lui”. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic, ripercorrendo la propria carriera e offrendo il proprio sguardo anche al futuro del calcio internazionale, durante l'assemblea generale dell'ECA in corso a Roma. "Ho avuto Capello, Mourinho, Guardiola, Ancelotti: questi quattro sono il calcio e lo hanno cambiato – ha aggiunto lo svedese – il rimpianto? Nessuno. Ma mi sarebbe piaciuto essere allenato da Klopp e Ferguson”.