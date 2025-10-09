I ricavi, il nuovo format Champions, il ritorno del Barcellona e le voci di un'offerta Netflix: tutti i nodi di Uefa e EFC

È una storia vecchia come il mondo: se non puoi battere i tuoi nemici, unisciti a loro. L’Uefa lo ha fatto da tempo, prima ricercando un’alleanza politica con l’Eca, l’associazione dei club che un tempo strizzava l’occhio ai processi secessionisti della Superlega , e poi consegnando direttamente a questa struttura la gestione dei diritti commerciali delle competizioni. Psg, Manchester City e tutte le altre ricche società d’Europa potranno mettere le mani su una miniera d’oro tramite UC3 , la joint venture che promette di creare valore per tutti. Sarà per questo motivo, forse, che ieri a Roma, durante l’assemblea generale dell’associazione, ha fatto capolino Joan Laporta, uno dei ribelli che insieme a Real e Juventus aveva investito e sostenuto la società A22. La pace potrebbe essersi consumata giusto ieri all’hotel Cavalieri, quando Laporta e Al Khelaifi , il presidente del Barcellona e il potente patron del Psg che in passato si diceva ragionasse di rivoluzioni con Agnelli mentre adesso guida saldamente l’ECA (da ieri EFC), si sono stretti in un caloroso abbraccio prima di sgattaiolare via. Chiuso dentro una stanza, allo stesso piano dell’albergo, c’era Ceferin con i suoi più stretti collaboratori. L’inedito trio si sarebbe incontrato lontano da occhi indiscreti. Un gigante del calcio come il Barça avrà sempre un posto a tavola.

L'incubo delle forbici per alcuni club

Chi teme di restar tagliato fuori da certi ragionamenti economici, come molti club italiani tra cui il Napoli, la Lazio e le squadre considerate medio-piccole, ha invece sfruttato la riunione dell’associazione per denunciare un rischio: quello che le grandi manifestazioni dell’Uefa possano finire per divorare i campionati nazionali. Le emittenti televisive, non a caso, stanno spostando sempre più risorse sui tornei internazionali, dove si confrontano già dalle prime fasi le migliori squadre del mondo, riducendo, se non tagliando del tutto, gli investimenti sulle manifestazioni locali. La tendenza è progressiva e la rotta appare ormai tracciata: se nel triennio 2024-27 l’Uefa ha ottenuto 4,4 miliardi di ricavi, nel prossimo bando guidato da UC3, a partire dal 13 ottobre, l’obiettivo sarà raggiungere e superare quota 6. Quel miliardo e mezzo di differenza rischia di arricchire le solite note e di uscire dalle tasche di Serie A, Liga e Bundesliga in particolare. La forbice tra chi partecipa al gran ballo e chi ne resta escluso, nonostante il contributo di solidarietà da record dell’Uefa (308 milioni di euro da ripartire tra chi non gioca il martedì, il mercoledì e il giovedì), rischia di diventare talmente ampia da risultare poi insanabile. «Ma il nostro è e sarà sempre un calcio inclusivo - ha detto ieri Ceferin - Non faremo mai un torneo per 12 squadre».

La Champions in streaming: le voci su un'offerta di Netflix

I club più importanti d’Europa, giusto ieri, hanno approvato la strategia commerciale per il ciclo 2027- 33: sfruttando dati, tecnologie e piattaforme, si parla già di contenuti su misura tra cui pubblicità virtuali «e pacchetti innovativi», come ha spiegato Guy-Laurent Epstein, l’amministratore delegato di UC3. Charlie Marshall, co-amministratore della società, ha ricordato come l’obiettivo «non sia semplicemente quello di vendere diritti, ma di creare valore a lungo termine per le competizioni, i club e i partner». La Champions dal 2027 potrebbe infatti essere trasmessa anche in streaming per raggiungere nuovi pubblici e garantire introiti pubblicitari più alti e Netflix, dopo l’assegnazione della Champions femminile a Disney+, sarebbe già pronta a presentare un’offerta.

Barcellona, la porta è sempre aperta

Il format del torneo, invece, non cambierà. Nonostante voci di accordi segreti tra Uefa e A22, ieri diversi esponenti di spicco della confederazione europea hanno smentito categoricamente l’ideazione di un nuovo torneo a due fasce sul modello Superlega, con promozioni, retrocessioni e percorsi agevolati per le migliori otto del ranking. «Li abbiamo osteggiati fino ad ora, perché dovremmo scendere a patti con loro?», si sussurrava al Cavalieri. Ma l’ombra di A22 avanza e lascia aperti tanti interrogativi, non soltanto per la presenza del numero uno del Barcellona. Laporta, se non è spalancata, resta quanto meno socchiusa...