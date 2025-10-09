Il dramma dell'ex calciatore del Werder Brema: "Non so quanto mi resta da vivere"

Ivan Klasnic , ex attaccante croato oggi 45enne, ha raccontato il suo calvario in un’intervista all’emittente tedesca ARD, parlando delle gravi conseguenze fisiche con cui convive da anni. “Nessuna cifra potrà restituirmi la salute. Ho subito tre trapianti e non so quanto tempo mi resta da vivere . Devo solo essere grato di essere ancora vivo, anche se dipendo dai medicinali”, ha dichiarato con amarezza.

Il dramma di Klasnic: "Se avessi saputo che..."

L’ex giocatore, che ha militato anche nel Werder Brema, continua a soffrire di problemi ai reni nonostante i tre trapianti subiti: i primi due durante la sua esperienza in Germania e l’ultimo poco prima del ritiro, nel 2013. “Credo che praticare uno sport professionistico sia impossibile senza antidolorifici – ha spiegato Klasnic – Ma se avessi saputo che avrei avuto dei problemi, non li avrei mai presi. Ovviamente sono furioso. Non auguro a nessuno quello che ho passato”.

La battaglia legale contro il Werder Brema

Negli anni scorsi Klasnic ha avviato una lunga battaglia legale contro il Werder Brema, ottenendo un risarcimento di 4,5 milioni di euro per i danni subiti, oltre a 100.000 euro per le negligenze dei due medici coinvolti e un ulteriore compenso per la fine prematura della sua carriera.