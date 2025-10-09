Cannavaro, buona la prima con l'Uzbekistan: in gol anche Shomurodov

TASHKENT (Uzbekistan) - Vittoria all'esordio per Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. L'ex difensore, Pallone d'oro nel 2006, ha guidato la sua nuova nazionale alla vittoria per 2-0 sul Kuwait oggi in amichevole. Nell'incontro, giocato all'Olympic Stadium di Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, sono andati a segno l'ex romanista Shomurodov al 10' ed Erkinov al 19'. Da segnalare anche un rigore fallito dai padroni di casa, con Shukurov, al 63'. La nazionale di Cannavaro, già qualificata per i Mondiali 2026, è ora attesa da un'amichevole più impegnativa, lunedì prossimo contro l'Uruguay, sul campo neutro di Kuala Lumpur, in Malesia.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio