Cannavaro, buona la prima con l'Uzbekistan: in gol anche Shomurodov

- Vittoria all'esordio persulla panchina dell'Uzbekistan. L'ex difensore, Pallone d'oro nel 2006, ha guidato la sua nuova nazionale alla vittoria persul Kuwait oggi in amichevole. Nell'incontro, giocato all'Olympic Stadium di Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, sono andati a segno l'ex romanista Shomurodov al 10' ed Erkinov al 19'. Da segnalare anche undai padroni di casa, con Shukurov, al 63'. La nazionale di Cannavaro, già qualificata per i Mondiali 2026, è ora attesa da un'amichevole più impegnativa, lunedì prossimo, sul campo neutro di Kuala Lumpur, in Malesia.