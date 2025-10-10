Dal concerto di Damiano David alle passeggiate romantiche: tutti i retroscena del viaggio a Roma di Al-Khelaifi

L’imperatore Nasser, signore della nuova European Football Clubs, ieri ha rivendicato tutte le sue conquiste. Il ritorno del Barcellona al gran ballo dell’associazione dei club dopo lo strappo secessionista, il funerale alla Superlega (che in principio, almeno come idea, sostenne), l’incremento vertiginoso del numero delle iscritte alla EFC, il bilancio approvato all’unanimità e la presa in carico della gestione dei diritti commerciali delle coppe europee tramite la joint venture con l’Uefa che, dal 2027, dovrebbe far lievitare i ricavi a 6 miliardi, solo per citarne alcune. «Siamo il nuovo riferimento del calcio», ha detto Al Khelaifi da Roma, città trasformata nella tre giorni assembleare in una sorta di emirato dove ogni cosa, anche la più banale, è stata ricoperta di sfarzo: dai tovagliolini con il logo EFC al numero impressionante di hostess e collaboratori, dal gioco di luci con il quale è stata aperta l’assemblea mercoledì al concerto di Damiano David , ex frontman dei Maneskin, per gli invitati vip alle Terme di Caracalla. La 32ª assemblea generale , la prima con il nuovo acronimo, ha celebrato il potere di un uomo che il calcio ha trascinato all’interno della sua famiglia fino ad assegnargli un ruolo di primaria importanza avendone colto la capacità di spesa. Non a caso, tramite il fondo del Qatar, ha investito 2,3 miliardi in 14 anni per vincere la sua prima Champions.

Il ritorno

«A volte gli amici possono non essere d’accordo, ma Laporta è tornato nella famiglia. Abbiamo fatto una bella passeggiata romantica a Roma», ha scherzato ieri il presidente. «Non dobbiamo avere paura dei cambiamenti», l’altro suo messaggio indirizzato a chi ha espresso legittime preoccupazioni sul calendario congestionato, oltre che sul Mondiale d’inverno. «Quattro anni fa eravamo 246 club e volevamo arrivare a 1000. Mi è stato detto “ma sei impazzito?”. Oggi siamo a 830». Nella conferenza stampa di chiusura della tre giorni, Al Khelaifi ha ribadito inoltre che «la Superlega è morta da tempo», ha detto di aspettarsi «anche il ritorno del Real» e che il calendario sarà pure affollato, «ma se chiediamo ai calciatori quante partite vogliono giocare, sono sicuro che risponderanno due a settimana almeno».