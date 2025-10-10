Julio Sergio, l'emozionante lettera per il figlio Enzo: "Manca tutti i giorni. Ogni tanto ci parlo, ci rivedremo"

"'Papà, mamma, sono stanco, ho bisogno di riposare'. Un giorno Enzo ci ha chiamati. Eravamo lì, davanti a lui. Era debole, stanco . Lottava da anni contro quella malattia". Così inizia la lettera emozionante che Julio Sergio a dedicato a Enzo , suo figlio, scomparso lo scorso luglio . L'ex portiere della Roma ha voluto dedicargli un lungo messaggio, tra sconforto e speranza di poterlo riabbracciare un giorno: "Quando ho sentito quelle parole mi è crollato il mondo addosso. Ero suo padre. Era mio figlio", scrive nel format "Consapevolezze" su GianlucaDiMarzio.com. "Ma in quel momento ti rendi conto di cosa significhi amore incondizionato. Da papà avrei voluto che restasse ancora con noi, ma lasciarlo andare era la cosa migliore per lui . Enzo manca tutti i giorni. Il suo ricordo vive in ogni cosa che facciamo". Julio Sergio prosegue: "Abbiamo fatto di tutto per trovare una cura che potesse farlo stare bene. In questi anni ogni mattina mi svegliavo con un senso di angoscia che mi attraversava . Avevo una sola idea in testa: trovare una soluzione. La consapevolezza di aver fatto il possibile dà un po’ di sollievo. Così come i tanti messaggi di vicinanza".

Julio Sergio dedica una lettera struggente al figlio Enzo: "Era un essere speciale"

Tante le persone che si sono strette attorno a lui, in primis i tifosi della Roma. "Anche se, alla fine, quello che resta sono gli insegnamenti che mi hanno dato Enzo e il dolore. Ora lui non c’è più. Era un essere speciale. Non ha mai pianto, nonostante da anni non avesse una vita normale. Aveva smesso di svilupparsi fisicamente, non aveva più i capelli dietro alla testa. Non posso immaginare cosa abbia significato tutto questo per lui. È stato capace di crearsi il suo mondo, di trovare una sua forza interiore". Aveva fatto il giro del web uno dei loro ultimi video insieme dal barbiere: "Il tagliare i capelli era uno dei momenti più delicati, andava sempre in giro con un cappellino. Io cercavo di donargli spensieratezza. L’idea di tagliarli insieme è nata per questo. Il video è stato anche un modo per dare sostegno a chi stava vivendo la stessa nostra situazione, non pensavo potesse avere però questa risonanza". Poi l'incontro con Neymar: "Una delle ultime cose che mi aveva chiesto era di vederlo. Siamo riusciti a organizzare, era felicissimo. Non si perdeva una partita del Santos, aveva detto alla madre che avrebbe voluto fare dei corsi da allenatore per lavorare con me".