A Tardelli il Premio Eccellenze del Mediterraneo: "Un esempio per i giovani"

Dopo il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi , anche Marco Tardeli riceverà il Premio Internazionale "Eccellenze del Mediterraneo 2025" . Il campione del mondo del 1982 sarà premiato il prossimo 20 ottobre 2025 a Roma. Il Premio è promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo con il patrocinio di USSI, AIPS, CONI, CUG del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La cerimonia avverrà alla presenza di rappresentanti istituzionali, diplomatici, del mondo accademico, sportivo e culturale. Premi anche per la giornalista Myrta Merlino ed Edoardo Giordan, bronzo paralimpico nella scherma a Parigi 2024.

Premio per Marco Tardelli: "Icona di passione e umiltà"

Nella motivazione del premio si legge: "Marco Tardelli, icona di passione, carattere e umiltà, rappresenta una delle figure più amate e rispettate del calcio italiano e internazionale. La sua carriera, costellata di successi sportivi e umani, ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport, non solo per le vittorie, ma per i valori che ha saputo incarnare, quali: determinazione, correttezza e spirito di squadra. Tardelli continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, testimoniando con il suo stile sobrio e la sua autenticità che il vero campione non è solo chi vince, ma chi resta umile, coerente e vicino ai valori umani".