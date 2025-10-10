A Tardelli il Premio Eccellenze del Mediterraneo: "Un esempio per i giovani"

Dopo il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, anche Marco Tardeli riceverà il Premio Internazionale "Eccellenze del Mediterraneo 2025". Il campione del mondo del 1982 sarà premiato il prossimo 20 ottobre 2025 a Roma. Il Premio è promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo con il patrocinio di USSI, AIPS, CONI, CUG del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La cerimonia avverrà alla presenza di rappresentanti istituzionali, diplomatici, del mondo accademico, sportivo e culturale. Premi anche per la giornalista Myrta Merlino ed Edoardo Giordan, bronzo paralimpico nella scherma a Parigi 2024.
Premio per Marco Tardelli: "Icona di passione e umiltà"
Nella motivazione del premio si legge: "Marco Tardelli, icona di passione, carattere e umiltà, rappresenta una delle figure più amate e rispettate del calcio italiano e internazionale. La sua carriera, costellata di successi sportivi e umani, ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport, non solo per le vittorie, ma per i valori che ha saputo incarnare, quali: determinazione, correttezza e spirito di squadra. Tardelli continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, testimoniando con il suo stile sobrio e la sua autenticità che il vero campione non è solo chi vince, ma chi resta umile, coerente e vicino ai valori umani".