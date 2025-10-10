Il botta e risposta tra Mkhitaryan e Mourinho ai tempi dello United: cosa si sono detti e i messaggi su WhatsApp

Mkhitaryan ricorda il confronto con Mourinho: "Vai via, non ti voglio più vedere"

Dallo spogliatoio dei Red Devils alla chat di WhatsApp. Mourinho, che ha incrociato Mkhitaryan durante la sua esperienza di Manchester, fu molto chiaro con l'attuale centrocampista dell'Inter: "Miki, piantiamola qui. Tu non accetti le critiche", si legge nel libro dell'armeno, che ha raccontato uno dei faccia a faccia con lo Special One. "Mi stai criticando da un anno e mezzo, da quando sono arrivato allo United...", rispose all'epoca Henrik. "Sai cosa ti dico? Sei una me**a. Hai capito? Una me**a", tuonò Mou. E allora Miki: "La me**a sei tu. Enorme". E da lì, la rottura insanabile: "Vai via, non ti voglio mai più vedere. Io ho vinto più di venti trofei, tu che cazzo hai vinto?", parola di Mourinho. "Non ti dimenticare mai grazie a chi l'hai vinto, l'ultimo trofeo...", sottolineò Mkhitaryan facendo riferimento al successo in Europa League. "Durante gli allenamenti - racconta Mkhitaryan nel libro - l'allenatore non mi diceva niente, ma ogni sera mi mandava sempre lo stesso messaggio su WhatsApp: 'Miki, vai via, per favore', senza troppi giri di parole. Intorno alla metà di gennaio, il testo è leggermente cambiato: 'Miki, vai via, per favore, così prendo Alexis Sanchez'".