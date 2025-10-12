Paura per Osimhen e Lookman: l'aereo su cui viaggiava la Nigeria costretto all'atterraggio d'emergenza

Osimhen, Lookman, tutti gli altri calciatori e lo staff tecnico della Nigeria sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza poco dopo essere decollati da Luanda, in Angola, dove era stata effettuata una sosta per un rifornimento di carburante dell'aereo charter ValueJet Airline che trasportava la delegazione delle Super Eagles da Polokwane, in Sudafrica, a Uyo, per la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di martedì prossimo contro la Repubblica del Benin. A rendere necessario tornare a terra la rottura di un parabrezza.
Il comunicato della Nigeria: "Il pilota ha fatto bene a riportare l'aereo a Luanda"
Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Nigeria si legge: "Il pilota ha fatto bene a riportare l'aereo in sicurezza all'aeroporto di Luanda. ValueJet Airline e le autorità competenti del Governo Federale della Nigeria, tra cui l'Onorevole Ministro dell'Aviazione, il Ministro degli Affari Esteri e il Capo di Gabinetto del Signor Presidente stanno lavorando assiduamente per ottenere i permessi di sorvolo e atterraggio necessari affinché un altro aereo possa decollare da Lagos, prelevare la delegazione a Luanda e trasportarla a Uyo".
Mondiali 2026, Nigeria a rischio qualificazione
Una marcia di avvicinamento agitata a una partita fondamentale per la Nigeria, che rischia di non qualificarsi al Mondiale 2026: è infatti terza con 14 punti nel Gruppo C, dietro al Sudafrica, con 15 punti e al Benin capolista, con 17. Pesa il pareggio (1-1) con iln fanalino di coda Zimbawe. Nigeria-Benin sarà decisiva: vincendo, i verdi possono agganciare e superare il Benin, grazie alla differenza reti, ma se il Sudafrica dovesse battere il Rwanda la Nigeria non disputerebbe neppure i playoff.