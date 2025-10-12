Paura per Osimhen e Lookman: l'aereo su cui viaggiava la Nigeria costretto all'atterraggio d'emergenza

Osimhen , Lookman , tutti gli altri calciatori e lo staff tecnico della Nigeria sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza poco dopo essere decollati da Luanda , in Angola , dove era stata effettuata una sosta per un rifornimento di carburante dell'aereo charter ValueJet Airline che trasportava la delegazione delle Super Eagles da Polokwane , in Sudafrica , a Uyo , per la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di martedì prossimo contro la Repubblica del Benin . A rendere necessario tornare a terra la rottura di un parabrezza .

Il comunicato della Nigeria: "Il pilota ha fatto bene a riportare l'aereo a Luanda"

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Nigeria si legge: "Il pilota ha fatto bene a riportare l'aereo in sicurezza all'aeroporto di Luanda. ValueJet Airline e le autorità competenti del Governo Federale della Nigeria, tra cui l'Onorevole Ministro dell'Aviazione, il Ministro degli Affari Esteri e il Capo di Gabinetto del Signor Presidente stanno lavorando assiduamente per ottenere i permessi di sorvolo e atterraggio necessari affinché un altro aereo possa decollare da Lagos, prelevare la delegazione a Luanda e trasportarla a Uyo".

Mondiali 2026, Nigeria a rischio qualificazione

Una marcia di avvicinamento agitata a una partita fondamentale per la Nigeria, che rischia di non qualificarsi al Mondiale 2026: è infatti terza con 14 punti nel Gruppo C, dietro al Sudafrica, con 15 punti e al Benin capolista, con 17. Pesa il pareggio (1-1) con iln fanalino di coda Zimbawe. Nigeria-Benin sarà decisiva: vincendo, i verdi possono agganciare e superare il Benin, grazie alla differenza reti, ma se il Sudafrica dovesse battere il Rwanda la Nigeria non disputerebbe neppure i playoff.