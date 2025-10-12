Rabiot torna sull'addio al Marsiglia: "Triste e frustrante, non sono un violento. Milan? Obiettivi chiari"

"Ci sono rimasto male. Non sarebbe dovuta finire così. La decisione è stata incomprensibile. Di tutte le persone con cui ho parlato, nessuno ha capito. E io stesso non l’ho capita. Quindi, ovviamente, è qualcosa di abbastanza triste e frustrante". Così Adrien Rabiot , nel corso di un'intervista a Telefoot, è tornato sul suo addio al Marsiglia . Il centrocampista francese ha aggiunto: "Quello che mi infastidiva era che la verità su di me non venisse detta. Non sono mai stato un violento. Tutti lo possono testimoniare. Non voglio che venga data una cattiva immagine di me, un’immagine sbagliata. Questa è la vita di un calciatore, questa è la vita in generale. Non sempre controlliamo tutto".

Rabiot: "Sono in pace con me stesso"

In gol in occasione di Francia-Azerbaigian 3-0, Rabiot è tornato sull'alterco con Rowe, e del conseguente inserimento nella lista dei cedibili, spiegando: "Sono sempre stato in pace perché faccio le cose con convinzione. Credo di essere sempre stato corretto. Ho sempre fatto le cose al cento per cento, ovunque mi trovassi. Non ho mai barato. Nel mio impegno, nel rispetto degli altri, ho sempre cercato di essere il migliore possibile. E questo, nessuno me lo potrà mai togliere".

Rabiot si gode il Milan: "Obiettivo tornare a primeggiare e in Champions League"

Il passato è passato. Nel presente e nel futuro c'è il Milan: "Il mio arrivo al Milan è andato molto bene. Mi sono integrato molto bene. Sono contento. Da un mese gioco, abbiamo ottenuto risultati, sta andando tutto bene, è molto positivo. Ma c'è anche il Milan, che è un'istituzione: l'ambizione del club di tornare in cima alla classifica e in Champions League la prossima stagione. È una sfida molto bella da affrontare".