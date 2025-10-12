Panatta non ci sta e sbotta in diretta tv su Donnarumma, Pio Esposito e l'Italia di Gattuso: "Mi hanno fatto tenerezza..."

"Cerchiamo di essere più clementi con questi campioni". Parole e musica di Adriano Panatta che sbotta durante la diretta della Domenica sportiva per difendere il lavoro fatto da Gattuso. "Io vedo troppe critiche, troppe polemiche", ha detto Adriano. "Rino è un sanguigno e un personaggio che in campo dava anche quello che non aveva. E questa cosa sta cercando di trasmetterlo anche ai ragazzi. A questi giovani bisogna solo dirgli bravi perché gli fanno i paragoni con i vari Pirlo, Totti, Baggio e tutti questi campioni e questa cosa non è giusta! Questi ragazzi sono molto giovani e volenterosi e in campo danno tutto per la Nazionale e quindi bisogna solo dirgli bravi. Non è che la Nazionale può avere solo eccellenze in ogni periodo della storia. Lasciamo crescere queste giovani leve. Cerchiamo di essere più teneri con loro. A me dopo la partita mi hanno fatto tenerezza tutti, a partire da Donnarumma: gli errori capitano, ragazzi. Come capita anche di sbagliare un rigore", ha proseguito Panatta.
Il siparietto con Ciccio Graziani
Subito dopo l'ex fenomeno del tennis italiano ha dato vita ad un divertente siparietto con Ciccio Graziani in studio. "Io dico la mia, partendo dal fatto che Gattuso può fare le scelte che vuole: per me Spinazzola avrebbe meritato una convocazione dalla porta principale e non a causa di un infortunio - ha detto Graziani -. Lui poi è bravissimo perché è come un soprammobile, dove lo metti sta". A quel punto è intervenuto Panatta: "Ma il soprammobile sta fermo, mica gli hai fatto un complimento...". Graziani ha allora replicato: "Vabbé dai, un soprammobile con le rotelle".