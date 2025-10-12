Panatta non ci sta e sbotta in diretta tv su Donnarumma, Pio Esposito e l'Italia di Gattuso: "Mi hanno fatto tenerezza..."

"Cerchiamo di essere più clementi con questi campioni". Parole e musica di Adriano Panatta che sbotta durante la diretta della Domenica sportiva per difendere il lavoro fatto da Gattuso. "Io vedo troppe critiche, troppe polemiche", ha detto Adriano. "Rino è un sanguigno e un personaggio che in campo dava anche quello che non aveva. E questa cosa sta cercando di trasmetterlo anche ai ragazzi. A questi giovani bisogna solo dirgli bravi perché gli fanno i paragoni con i vari Pirlo, Totti, Baggio e tutti questi campioni e questa cosa non è giusta! Questi ragazzi sono molto giovani e volenterosi e in campo danno tutto per la Nazionale e quindi bisogna solo dirgli bravi. Non è che la Nazionale può avere solo eccellenze in ogni periodo della storia. Lasciamo crescere queste giovani leve. Cerchiamo di essere più teneri con loro. A me dopo la partita mi hanno fatto tenerezza tutti, a partire da Donnarumma: gli errori capitano, ragazzi. Come capita anche di sbagliare un rigore", ha proseguito Panatta.