Gascoigne e l'incredibile aneddoto sul Papa: "Wojtyla mi voleva al telefono, Zoff fermò l'allenamento"

Nel corso dell'intervista, tra le risate e anche qualche lacrima di commozione , l'ex campione inglese non si nasconde dietro a un dito, ammettendo di aver " bevuto più di un goccio di brandy " durante la finale di Coppa di Lega del 1996 con i Rangers , nella quale segnò due gol decisivi ( Rangers-Heart of Midlothian 4-3 , a 'Celtic Park', il 24 novembre ndr). "Era l'intervallo - racconta 'Gazza' - il mister mi chiese se avessi bevuto e io dissi di no. Lui rispose: 'Allora vai a prenderne uno'. Ne bevvi nove, segnai due reti e fui premiato come migliore in campo. Ma non mi fecero andare alla cena dopo la gara perché avevo già bevuto troppo!".

"Mio padre mi fece internare. Ho fatto tante follie ma ora vedo la vita in modo diverso"

L'ex Lazio racconta anche di aver trascorso mesi senza parlare con i genitori, un periodo buio dal quale con fatica è riuscito a riprendersi: "Solo quando mio padre mi fece internare capii che era la cosa migliore che potesse capitarmi. Quegli undici giorni mi hanno salvato la vita". Un altro episodio che segna nel profondo la vita di Gascoigne fu la morte del fratello di un suo amico, investito da un'auto. Il tutto sotto gli occhi di un giovane Paul. "Mi ero preso la responsabilità di badare a lui. È corso avanti per un solo metro e una macchina l'ha colpito. È morto tra le mie braccia… credevo respirasse ancora, ma non era così". Visibilmente scosso, 'Gazza' spiega come quel dramma abbia segnato per sempre la sua vita e contribuito ad accentuare i suoi problemi di salute mentale. "Ho fatto tante follie ma ora cerco di vedere la vita in modo diverso", conclude Gascoigne.