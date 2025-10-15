Sancho, gaffe incredibile: si fa i complimenti da solo sui social, poi cancella tutto

"Non ascoltare i tuoi haters, sei il migliore al mondo Sanchy". Così Jadon Sancho. Rivolgendosi a se stesso. L'attaccante dell'Aston Villa, finito nel mirino della Roma nel corso del mercato estivo, si è infatti reso protagonista di una clamorosa gaffe su Instagram. Criticato da una consistente parte di tifosi per il suo deludente avvio di stagione (tre presenze tra campionato, Europa League e Carabao Cup, nessun gol e nessun assist), nel mirino dei suoi ex supporters per qualche frecciatina rivolta al Manchester United, Sancho ha ipostato un carosello di foto e scritto, come per automotivarsi: "Sfortunatamente non hai ottenuto la vittoria nel fine settimana, ma riparti e ricomincia per sistemare le cose!". Ciò che è successo di lì a poco non è passato inosservato.