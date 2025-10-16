Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
2 min

Bale a sorpresa: "Vedendo alcuni colleghi, ho paura di finire in bancarotta…"

Nel corso di un'intervista, l'ex Real Madrid ha rivelato una delle sue più grandi paure dopo il ritiro dal calcio giocato
2 min
Reinventarsi dopo aver appeso gli scarpini al chiodo non è mai facile. O almeno, non lo è per tutti. Lo sa bene Gareth Bale, preoccupato della vita "post ritiro" e sempre molto attento al suo patrimonio, pur avendo giocato in uno dei più grandi club del pianeta. Quel Real Madrid con cui ha conquistato Champions League, titoli nazionali, fama e denaro. Ma nonostante ciò, le storie di alcuni ex calciatori non lasciano sereno il fuoriclasse gallese.

La paura di Bale: "Finire i soldi? È sempre stato qualcosa che mi ha spaventato"

Nel corso di un'intervista concessa a Front Office Sports, infatti, Gareth Bale si è raccontato in una versione inedita, svelando la sua più grande paura dopo il ritiro dal calcio giocato: "Finire i soldi? È sempre stato qualcosa che mi ha spaventato. Si leggono articoli di atleti che concludono la loro carriera e finiscono in bancarotta. Non sanno come gestire i loro soldi, non sanno cosa farsene di tutta quella roba. Molti atleti vivono una vita nel lusso, cosa che ho cercato di evitare. Ho sempre prestato attenzione a come sarebbe stata la mia vita dopo il football. Quando finisci, smetti di essere pagato. Come fanno le persone a ristrutturare la propria vita?", si è chiesto il gallese. "Io ho sempre cercato di diversificare. Inizialmente avevo l'idea di investire i miei soldi in diverse cose. Se una di queste falliva, non avrei perso tutto", ha poi aggiunto.

 

 

 

