giovedì 16 ottobre 2025
Figo e Yildiz protagonisti del Premio Eccellenze Mediterraneo 2025

Figo e Yildiz protagonisti del Premio Eccellenze Mediterraneo 2025

Il 20 ottobre a Roma la cerimonia che celebra sport, cultura e dialogo tra i popoli
2 min
TagsPremio Eccellenze del Mediterraneo 2025YildizFigo

Luis Figo, ex stella di Real MadridInter, e Kenan Yildiz, giovane attaccante della Juventus, figurano tra i vincitori del Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025. Con loro anche Valentina Giacinti, centravanti del Galatasaray con un passato nella Roma. L'appuntamento è fissato per il 20 ottobre alle 14.30 a Roma, quando verranno premiate personalità che rappresentano al meglio spirito, multiculturalità e dialogo tra i popoli del Mediterraneo. 

Figo simbolo di classe e impegno, Yildiz volto del nuovo calcio

Per Luis Figo, la motivazione del riconoscimento recita: "Un riconoscimento speciale per la sua straordinaria carriera e per il suo impegno nella promozione dello sport e di iniziative a sfondo sociale. Autentica icona del calcio mondiale, si è distinto non solo per il talento e la classe dimostrati sul campo, ma anche per la sua sensibilità verso le nuove generazioni e per il costante sostegno a progetti culturali e solidali di respiro internazionale". Kenan Yildiz, invece, è descritto come: "La nuova generazione del calcio nel Mediterraneo. Nato in Germania da una famiglia di origine turca, ha rapidamente conquistato l'affetto del pubblico grazie al suo talento, alla sua umiltà e ai suoi valori umani. Con la maglia numero 10, è diventato il simbolo di una nuova identità sportiva che unisce Italia e Turchia, incarnando perfettamente lo spirito del Premio: merito, multiculturalità e dialogo tra i popoli". Con la presenza di campioni di diverse generazioni, il Premio Mediterraneo 2025 si conferma come un evento che unisce sport, cultura e solidarietà. 

