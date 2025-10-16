Figo e Yildiz protagonisti del Premio Eccellenze Mediterraneo 2025

Luis Figo , ex stella di Real Madrid e Inter , e Kenan Yildiz , giovane attaccante della Juventus , figurano tra i vincitori del Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025 . Con loro anche Valentina Giacinti , centravanti del Galatasaray con un passato nella Roma . L'appuntamento è fissato per il 20 ottobre alle 14.30 a Roma , quando verranno premiate personalità che rappresentano al meglio spirito, multiculturalità e dialogo tra i popoli del Mediterraneo.

Figo simbolo di classe e impegno, Yildiz volto del nuovo calcio

Per Luis Figo, la motivazione del riconoscimento recita: "Un riconoscimento speciale per la sua straordinaria carriera e per il suo impegno nella promozione dello sport e di iniziative a sfondo sociale. Autentica icona del calcio mondiale, si è distinto non solo per il talento e la classe dimostrati sul campo, ma anche per la sua sensibilità verso le nuove generazioni e per il costante sostegno a progetti culturali e solidali di respiro internazionale". Kenan Yildiz, invece, è descritto come: "La nuova generazione del calcio nel Mediterraneo. Nato in Germania da una famiglia di origine turca, ha rapidamente conquistato l'affetto del pubblico grazie al suo talento, alla sua umiltà e ai suoi valori umani. Con la maglia numero 10, è diventato il simbolo di una nuova identità sportiva che unisce Italia e Turchia, incarnando perfettamente lo spirito del Premio: merito, multiculturalità e dialogo tra i popoli". Con la presenza di campioni di diverse generazioni, il Premio Mediterraneo 2025 si conferma come un evento che unisce sport, cultura e solidarietà.