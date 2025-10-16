Fiero ma sconsolato per la sconfitta della sua Colombia U20: riconoscete questo ex calciatore?
"Non prendermi in giro, amico. Non ci riusciremo mai. Beh, dobbiamo continuare, amico. Quella st***za, quella fo***ta prima volta, quando sarà, amico? Non so quale gruppo ci riuscirà". Così Carlos Valderrama, leggenda del calcio colombiano, dopo la sconfitta per 1-0 della nazionale under 20 del suo Paese contro l'Argentina: all'Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos di Santiago del Cile decisivo un gol di Silvetti al 72'.
Valderrama rincuora la Colombia U20: "Arriverà la nostra prima volta"
Nel video, pubblicato sul suo account X, Valderrama ha poi aggiunto e concluso: "Ma, ehi! Nel bene e nel male, io sono qui. Continuiamo ad andare avanti perché prima o poi sarà il nostro turno, fratello. Arriverà la nostra prima volta. C'è sempre una prima volta. E arriverà il nostro turno perché questa squadra gioca davvero bene. Continuiamo ad andare avanti".
Mondiale U20, la finale sarà Argentina-Marocco
Approfittando del vantaggio e della superiorità numerica dal 79' (espulso per somma di ammonizioni Renteria), dopo 18 anni, l'Argentina Under 20 ha raggiunto un'altra finale di Coppa del Mondo. In finale affronterà i pari età del Marocco. La partita si giocherà lunedì 20 ottobre con calcio d'inizio all'una ora italiana.