Abodi e la frase sulla pirateria: "È successo anche a mio figlio di provare ma queste non sono bravate"
Il rispetto al centro della quarta edizione di Sky Up The Edit, che coinvolgerà anche quest’anno migliaia di studenti e studentesse tra gli 8 e 18 anni. Durante la presentazione della quarta edizione del progetto didattico dell’emittente, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si è lasciato andare a una confessione privata, che ha riguardando il concetto del rispetto nell’ambito della lotta alla pirateria. "Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare illecitamente un biglietto televisivo o di una piattaforma per un evento o per un film è dare un aiuto all'economia criminale e quindi bisogna avere la consapevolezza che si diventa complici dei criminali. Potrà sembrare, in alcuni casi, una bravata. È successo anche a mio figlio di provare. Da padre gli ho spiegato che non è una bravata e quindi bisogna essere consapevoli di questo”.
Il discorso di Abodi diventato virale
Abodi non ha mai parlato esplicitamente di pezzotto, bensì di fruizione di contenuti illegali, ma il suo discorso è diventato comunque virale. Sky, d’altra parte, da sempre è in prima linea nella lotta alla pirateria e affrontare questo tema ha reso l’argomento ancora più centrale nei giorni in cui le autorità si impegnano ad abbinare alle sanzioni un’importante opera di sensibilizzazione. “Secondo me ancora non c'è questa consapevolezza perché avviene talmente a tanti livelli, anche ad alti livelli – ha concluso Abodi – che si pensa semplicemente che sia un modo per dimostrare chissà cosa. Invece tutto questo danneggia lo sport".