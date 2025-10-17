Abodi e la frase sulla pirateria: "È successo anche a mio figlio di provare ma queste non sono bravate"

Il rispetto al centro della quarta edizione di Sky Up The Edit, che coinvolgerà anche quest’anno migliaia di studenti e studentesse tra gli 8 e 18 anni. Durante la presentazione della quarta edizione del progetto didattico dell’emittente, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si è lasciato andare a una confessione privata, che ha riguardando il concetto del rispetto nell’ambito della lotta alla pirateria. "Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare illecitamente un biglietto televisivo o di una piattaforma per un evento o per un film è dare un aiuto all'economia criminale e quindi bisogna avere la consapevolezza che si diventa complici dei criminali. Potrà sembrare, in alcuni casi, una bravata. È successo anche a mio figlio di provare. Da padre gli ho spiegato che non è una bravata e quindi bisogna essere consapevoli di questo”.