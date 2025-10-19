Sabatini su Roma-Inter: "Chivu è un mio pupillo, Gasperini deve puntare alla Champions". Poi la frase su Gattuso
ROMA - "Chivu? Cristian è un mio pupillo, la gara di ieri conferma la forza dell'Inter ma anche la consistenza della Roma che ha fatto una buona gara e deve puntare alla Champions". Così Walter Sabatini, per la 'Nuova Domenica Sportiva', dice la sua sul big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. "Chi non si è accorto di Chivu al Parma era distratto, ha salvato la squadra col gioco", sottolinea Sabatini che poi dice la sua sulla Roma di Gasperini. I giallorossi possono ora contare anche sull'estro di un giocatore come Leon Bailey: "E' arrivato un bellissimo messaggio da Bailey, quando è entrato mi si è accesa una speranza grande, ha la qualità giusta per rilanciare l'attacco giallorosso".
Sabatini: "L'Italia ha il temperamento di Gattuso"
"La Nazionale di Gattuso? Mi piace, conosco Gattuso da quando è ragazzo e giocava nel mio Perugia, la nazionale ha il suo temperamento. Non posso immaginare un mondiale senza gli azzurri per la terza volta consecutiva, sto già pensando al percorso che affronteranno alla Coppa del Mondo", sottolinea Sabatini. Nonostante alcuni guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal calcio negli ultimi anni, l'ex Roma e Inter continua a lavorare ogni giorno e prepara il ritorno come direttore sportivo. Sempre con un faro acceso sul talento: "Nel calcio la bellezza non è un lusso, ma una necessità".