ROMA - "Chivu? Cristian è un mio pupillo, la gara di ieri conferma la forza dell'Inter ma anche la consistenza della Roma che ha fatto una buona gara e deve puntare alla Champions". Così Walter Sabatini, per la 'Nuova Domenica Sportiva', dice la sua sul big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. "Chi non si è accorto di Chivu al Parma era distratto, ha salvato la squadra col gioco", sottolinea Sabatini che poi dice la sua sulla Roma di Gasperini. I giallorossi possono ora contare anche sull'estro di un giocatore come Leon Bailey: "E' arrivato un bellissimo messaggio da Bailey, quando è entrato mi si è accesa una speranza grande, ha la qualità giusta per rilanciare l'attacco giallorosso".