Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sabatini su Roma-Inter: "Chivu è un mio pupillo, Gasperini deve puntare alla Champions". Poi la frase su Gattuso

Il Direttore sportivo dice la sua sull'allenatore dell'Inter, sui giallorossi e sulla Nazionale: i dettagli
2 min
TagsSabatiniChivuGattuso

ROMA - "Chivu? Cristian è un mio pupillo, la gara di ieri conferma la forza dell'Inter ma anche la consistenza della Roma che ha fatto una buona gara e deve puntare alla Champions". Così Walter Sabatini, per la 'Nuova Domenica Sportiva', dice la sua sul big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. "Chi non si è accorto di Chivu al Parma era distratto, ha salvato la squadra col gioco", sottolinea Sabatini che poi dice la sua sulla Roma di Gasperini. I giallorossi possono ora contare anche sull'estro di un giocatore come Leon Bailey: "E' arrivato un bellissimo messaggio da Bailey, quando è entrato mi si è accesa una speranza grande, ha la qualità giusta per rilanciare l'attacco giallorosso".

Sabatini: "L'Italia ha il temperamento di Gattuso"

"La Nazionale di Gattuso? Mi piace, conosco Gattuso da quando è ragazzo e giocava nel mio Perugia, la nazionale ha il suo temperamento. Non posso immaginare un mondiale senza gli azzurri per la terza volta consecutiva, sto già pensando al percorso che affronteranno alla Coppa del Mondo", sottolinea Sabatini. Nonostante alcuni guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal calcio negli ultimi anni, l'ex Roma e Inter continua a lavorare ogni giorno e prepara il ritorno come direttore sportivo. Sempre con un faro acceso sul talento: "Nel calcio la bellezza non è un lusso, ma una necessità".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Colpo Inter all'OlimpicoKolarov, la sfrenata esultanza