Ucraina, un sorriso oltre la guerra: la nazionale di calcio per amputati vince in Nations League

Un trionfo che va oltre lo sport. Già, è un inno alla tenacia di chi, nonostante le ferite della guerra, continua a inseguire il pallone. La nazionale ucraina di calcio per amputati ha conquistato la Nations League EAFF 2025 Divisione C, battendo l’Azerbaigian 3-1 nella finale del 19 ottobre a Baku. Un autogol, un rigore di Mykola Oleksiienko e un gol di Dmytro Kuts hanno chiuso una grande giornata. Il cammino dell'Ucraina è partito con una sconfitta contro Israele (0-2), seguita da vittorie contro Paesi Bassi (2-1) e Belgio (4-0), prima del trionfo in finale. La squadra ha mostrato grinta e cuore, incarnando lo spirito di un’Ucraina resiliente. Questo successo rappresenta un simbolo di speranza per una nazione ferita.