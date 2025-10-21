Ucraina, un sorriso oltre la guerra: la nazionale di calcio per amputati vince in Nations League
Un trionfo che va oltre lo sport. Già, è un inno alla tenacia di chi, nonostante le ferite della guerra, continua a inseguire il pallone. La nazionale ucraina di calcio per amputati ha conquistato la Nations League EAFF 2025 Divisione C, battendo l’Azerbaigian 3-1 nella finale del 19 ottobre a Baku. Un autogol, un rigore di Mykola Oleksiienko e un gol di Dmytro Kuts hanno chiuso una grande giornata. Il cammino dell'Ucraina è partito con una sconfitta contro Israele (0-2), seguita da vittorie contro Paesi Bassi (2-1) e Belgio (4-0), prima del trionfo in finale. La squadra ha mostrato grinta e cuore, incarnando lo spirito di un’Ucraina resiliente. Questo successo rappresenta un simbolo di speranza per una nazione ferita.
Ucraina, la rosa
Portieri: Stanislav Kaplia (Dnipro Cherkasy), Yurii Dyachuk (Pokrova Lviv), Volodymyr Matvienko (Burevii Kyiv). Giocatori di campo: Yurii Sushch, Valentyn Osovskyi, Yaroslav Kachmar, Oleksandr Chinchlei, Dmytro Shchegelskyi, Mykola Oleksiienko, Dmytro Kuts, Anatolii Medvediuk, Mykola Hatala (tutti del Pokrova Lviv), Mykhailo Sokolian, Vadym Korol (entrambi del Khrestonosci Lutsk), Ivan Artiukh (Shakhtar Stalovi Donetsk).