Uefa, inizia la rivoluzione? Si studia un nuovo sistema per le qualificazioni agli Europei e al Mondiale   

Ipotesi rivoluzione. A Nyon si studiano alternative per rendere tutto meno prevedibile. La Uefa, infatti, sta valutando la possibilità di una riforma sul sistema di qualificazione per gli Europei e i Mondiali seguendo la linea del nuovo format Champions . Stando a quanto ha riportato Sport Bild si sta discutendo del cosiddetto "modello svizzero" (ogni squadra incontra secondo un algoritmo soltanto una parte degli avversari) con una fase a gironi prima degli ottavi di finale, introdotto dalla Uefa nelle sue tre competizioni europee per club a partire dal 2024/25.

Uefa, le parole di Ceferin

"Non credo che il Campionato Europeo in sé cambierà (ciò significa che rimarranno 24 squadre, con partite a gironi prima degli ottavi di finale, ndr) ma forse le partite di qualificazione potrebbero essere diverse. Non ci saranno più partite, ma un formato più interessante. Ci stiamo pensando", ha dichiarato il presidente della Uefa Aleksander Ceferin annunciando a sorpresa dei cambiamenti per le qualificazioni europee e per la fase finale della Coppa del Mondo.

Tempistiche

In ogni girone le due favorite prevalgono quasi sempre. Questo accadeva anche nella vecchia Champions League, il che ha spinto la Uefa ad agire. E nonostante lo scetticismo iniziale, tifosi, club e televisioni sono entusiasti del nuovo format dopo la stagione inaugurale. Anche la Uefa vuole questo per la qualificazione ai Campionati Europei e ai Mondiali. Pertanto, i segretari generali delle 55 federazioni affiliate si sono incontrati a Malaga. Il comitato Uefa per le competizioni nazionali sta istituendo un gruppo di lavoro per presentare proposte di riforma al Comitato Esecutivo (Exco). Non ci sono limiti di pensiero; tutte le opportunità e i rischi dei nuovi modelli devono essere discussi apertamente. Tra questi, anche il 'modello svizzero'. Il comitato per le nazionali si riunirà a fine ottobre, poi verrà presa una decisione sulla composizione del gruppo di lavoro e la decisione sarà presentata al Comitato Esecutivo Uefa il 3 dicembre. L'obiettivo è contrastare la noiosa prevedibilità del processo di qualificazione.