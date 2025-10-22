Università Tor Vergata, al via la stagione della NISS: a giugno in campo con 12 nazionali per il Bambin Gesù

Lo sport come strumento di inclusione e relazione a sostegno delle categorie più fragili. Il calcio come disciplina per diffondere, in campo e fuori, principi e valori universalmente riconosciuti. È stata presentata ieri, presso la Sala del Senato Accademico dell'Università Roma Tor Vergata, la stagione 2025-26 della NISS , la Nazionale italiana del sistema sportivo italiano . Una squadra di ragazzi, più e meno giovani, impegnati nella vita quotidiana nel mondo del lavoro dello sport. Una rosa di 22 giocatori che, allenamento dopo allenamento, affrontano e sfidano altre “nazionali” con lo scopo di raccogliere fondi per onlus e associazioni benefiche riconosciute.

“La giornata di oggi conferma la solidità di un progetto inclusivo e di sostegno ad un sistema che ha bisogno di comprendere l'importanza del fare rete per evolversi e dare sostegno ai territori – ha detto Daniele Laureti, presidente Gesis Italia e fondatore della NISS, nel corso della conferenza moderata dal vicedirettore di Rai Sport, Marco Lollobrigida -. Bisogna partire dai più fragili, generando nuove opportunità. Ogni testimonianza ed esperienza può fare la differenza in un contesto comune orientato alla ricerca del benessere psicofisico e sociale”.

La missione nobile della NISS prenderà ancora importanza il prossimo 13 e 14 giugno, quando ben 12 rappresentative di calcio scenderanno in campo per il Torneo nazionale “Calcio & Amore” a sostegno della Fondazione Bambino Gesù, a sostengo del progetto di Ristrutturazione della Ludoteca dei Bambini dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. I dettagli della manifestazione saranno svelati il prossimo 30 gennaio. Durante l’evento sono intervenuti anche Ruggero Alcanterini (presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play), Andrea Bigioni (presidente Opes Lazio), Carlo Tranquilli (presidente della FMSI Lazio), Manuel Onorati (presidente del Cus Roma Tor Vergata),Giusy Giambertone (presidente Fondazione Prometeus), Nicola Vignola (Sport in Vaticano) e Italo La Penna (Nico).