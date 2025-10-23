L’ultimo libro di Dotto: il noir sta bene su tutto

Giancarlo Dotto ne ha combinata una delle sue. Ha trasformato il mondo del calcio in un mattatoio. Massacrati a colpi di martello o defenestrati, ci lasciano via via (in tutti i sensi) le penne giornalisti sportivi, presidenti, procuratori e direttori sportivi. Bisogna aspettare le ultime pagine per decifrare l’identità dell’assassino. Invisibile e presentissimo.

Ma è un’attesa in cui si gode parecchio. Trecentonovantatré pagine (ci metto pure i titoli di coda, dei capitoli, imperdibili), una montagna da scalare, ma se pianti il primo chiodo e superi le prime venti difficile poi staccare, la “cosa” di Dotto ti prende sottile e poi ti divora. Prima la testa, poi la gola e, infine, la pancia.

Molto più di un noir, molto meno del noir. È un noir che non rispetta gli schemi. Un 3-3-1-3 alla Marcelo Bielsa, che degenera, impazzisce, un pressing che più alto e profondo non si può. Del genere noir non ha la metrica asciutta e rigorosa. La prosa è quella sua, dottiana, ricchissima, ridondante ma incalzante, i paesaggi infiniti, dal lirico al grottesco, per sconfinare nell’orrido. Si ride, ci si commuove, ci si spaventa. E pure tanto.

L’assunto è questo. E se tutti i conflitti d’interesse, le avidità, le micidiali tensioni sotterranee del mondo del calcio, da sempre soffocate in una maschera di ipocrisia e falso perbenismo un giorno venissero allo scoperto, divampassero in tutta la loro potenziale violenza (le ostilità tra dirigenti, direttori sportivi e procuratori, tra giornalisti, calciatori, allenatori e presidenti, ecc.)?

Complice una nuvola tossica che appesta il pianeta intero e un lutto sottile che pervade il mondo intero, la scomparsa di Diego Armando Maradona, vale a dire la scomparsa della magia e della bellezza. La sua “ultima danza” è quella oscena ma, a modo suo grandiosa, del video rubato e messo in circolo da qualche sciacallo, dove lui si mostra in tutta la sua decadenza, poco prima di morire.

Il fantasma di Maradona nello sfondo, personaggi reali, funambolici, sanguigni e tenaci, uomini e donne, a caccia del killer invisibile.

Il tribunale definitivo del pallone non si decide più al Var, ma nel sangue. Anche se poi c’è più anima che sangue. I “fuori gioco” si puniscono con il rigore, ma è un rigore che non lascia scampo. Il sudore è quello appiccicoso della paura.

Nel marasma totale il gioco - un filo perverso - per il lettore è indovinare nei personaggi del romanzo le facce e i nomi di quelli reali, il lessico familiare che ci accompagna negli ultimi venti anni. Le ipotesi si sprecano, alcune non sembrano lasciare dubbi. E la fine non finisce un bel niente.

Insomma, quello di Giancarlo Dotto non è un noir, ma rischia di essere il noir dell’anno.



