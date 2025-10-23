Casillas spiega il rapporto teso con Mourinho al Real Madrid: “Mi pento solo di una cosa”

Non è mistero che il rapporto tra Iker Casillas e José Mourinho al Real Madrid , tra il 2010 e il 2013, fu caratterizzato da alti e bassi. Mourinho mise in discussione il portiere e capitano dei Blancos che, nel tempo, e anche oggi, ha fatto ammenda spiegando di aver capito di aver commesso errori in quel periodo. Soprattutto non affrontando direttamente la situazione: "Quello che avrei dovuto fare era parlargli nel suo ufficio, e me ne pento, ma ho evitato di fare più scenate di quelle che già c'erano".

Casillas: "Mourinho non mi ha mai accusato di essere una talpa nello spogliatoio"

Si vociferava che Casillas fosse stato accusat di essere una "talpa" nello spogliatoio, ma lo stesso portiere ha smentito questa ricostruzione rivelata dal suo rivale al Barcellona e compagno di nazionale, Xavi ("C'era una guerra interna e ti chiamavano talpa e tutto il resto"): "Mourinho mi ha accusato di essere amico dei giornalisti, ma non è arrivato a questo punto", ha spiegato l'ex portiere.

Casillas: "Con Mourinho un rapporto di odio e amore"

Nel corso del podcast 'Bajo Los Palos by Flexicar', Casillas ha inoltre aggiunto, ridendo: "Con il tempo tutto cambia, Il nostro è stato un rapporto di amore e odio. Lo ricordo come una ex fidanzata di quando avevo vent'anni. Diciamo che oggi lo vedo in modo diverso". Casillas ha poi concluso: "Nonostante in conflitti quello con Mourinho è stato un bel periodo, ma il Real Madrid viene prima di tutto".