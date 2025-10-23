Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Suzuki, intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio

Suzuki, intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio

Il portiere del Parma si racconta con il direttore Ivan Zazzaroni: appuntamento domani in edicola e sul sito
Zion Suzuki, 23 anni, è uno dei migliori portieri della Serie A. Lo cercano Chelsea e Milan, ha una maturità sorprendente. È giapponese fino in fondo, negli Stati Uniti ci è solo nato. Ha raccontato al direttore Zazzaroni l’esperienza al Parma, i suoi obiettivi, la sua vita privata. Un’intervista da non perdere domani in edicola sul Corriere dello Sport-Stadio e sul nostro sito.

