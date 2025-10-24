Quinto posto in Champions League, per ora Italia lontanissima: anche Cipro ci precede! Ma le cose possono cambiare 

Quinto posto in Champions? Al momento per l’Italia è un obiettivo lontanissimo . Un miraggio, ad essere precisi. Certo, le cose possono (devono) cambiare ma al momento siamo in alto mare. Colpa di prestazioni non all’altezza da parte di alcune squadre che finora hanno deluso nel loro cammino europeo. Fatto sta che dopo tre giornate arrivare a conquistare il posto extra nella prossima Champions diventa ancora più complicato.

L'Italia deve recuperare terreno

Ma qual è la situazione? Drammatica, al momento. L’Italia per ora è ottava nella graduatoria generale, dietro addirittura a Cipro e Danimarca, dei paesi non proprio abituati a stare così in alto. Certo, alcune federazioni che ci precedono non resteranno così in alto per tutta la stagione e di sicuro l’Italia scalerà qualche postazione. Ma per centrare l’obiettivo servirà un andamento diverso nelle tre competizioni europee.

Ranking, la situazione attuale

È l’Inghilterra a dominare la classifica del ranking con 8.166 punti, segue il Portogallo con 7.600. Se la stagione finisse oggi sarebbero questi due paesi a portare una squadra in più nella prossima edizione della Champions. Al terzo posto c’è la Polonia con 7.375, poi la Germania con 7.285, Spagna e Cipro appaiate a 7.250, Danimarca a 7.125. L’Italia al momento è a 6.857 punti con un ritardo ancora recuperabile. Non saranno però consentiti scivoloni ulteriori.