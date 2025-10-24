Bufera in Inghilterra: la storia dei folli insulti e delle critiche a Salah perché segna poco con il Liverpool

Dieci anni - e un mese fa - Momo Salah contro il Sassuolo segnava il suo primo gol con la Roma. Una partita, contro l'avversario che i giallorossi ritroveranno domenica, storica perché era quella dei 300 gol di Totti (dedicati a Ilary Blasi incinta della terza figlia, Isabel, ma lo sapevano in pochissimi) e anche del primo centro in A di Matteo Politano, all'epoca in neroverde e oggi campione d'Italia con il Napoli. Salah alla Roma rimase due anni, è stato l'ultimo giocatore della storia a cedere il posto proprio a Totti in Roma-Genoa (e anche questa è storia) prima di essere ceduto al Liverpool. Se a Firenze si era ritrovato e a Roma era esploso, a Liverpool l'egiziano si è consacrato nel vero senso della parola. Ha vinto tanto, ha segnato praticamente sempre perché pur senza essere una prima punta ha realizzato finora 248 gol in 413 presenze. Ha segnato quasi nel 60% delle partite, ha gonfiato la rete ogni 135' quindi ogni partita e mezzo. Un giocatore totale, incredibile, che, forse, avrebbe anche meritato il Pallone d'oro. Eppure, visto che tutto il mondo è paese e in questo stesso mondo la riconoscenza è dote rara, Salah da qualche settimana è oggetto in Inghilterra di critiche pesanti, addirittura insulti e commenti a dir poco folli. Il motivo? Ha iniziato "male" la stagione. E per male si intendono 3 gol e 3 assist in 12 partite. Praticamente tutto quello che ha fatto insieme l'attacco della Roma, ma questa è un'altra storia. Quella di Salah è talmente surreale che il suo allenatore, Slot, è stato costretto ad intervenire e ha detto: "Tutti i giocatori attraversano un periodo difficile: sprecano occasioni, e lui è un essere umano, anche se non siamo abituati a vederlo fallire occasioni da gol. Ci sono stati parecchi cambiamenti nella squadra, e dobbiamo adattarci. La cosa più importante - ha detto il tecnico olandese in conferenza stampa prima della partita contro il Brentford - è che ha sempre segnato gol per il Liverpool, e l'ultima cosa di cui mi preoccupo è che segni di nuovo. Lo ha fatto per tutta la vita, e spero che lo faccia di nuovo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". Basterà?