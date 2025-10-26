Kean salva la Fiorentina, Bologna beffato nel recupero: è pari tra Pioli e Italiano

Succede di tutto al Franchi : 2-2 tra Fiorentina e Bologna . Due rigori, segnati da Gudmundsson e Kean , salvano i viola rispondendo alle reti di Castro e Cambiaghi . Finale intensissimo, dal possibile 3-0, annullato per un fuorigioco di centimetri, al pareggio finale. Poi l'occasione all'ultima azione con Dodò che a porta libera la mette fuori. Situazione che rimane molto delicata in casa Fiorentina: nessuna vittoria e appena quattro punti conquistati nelle prime otto partite di campionato.

Fiorentina-Bologna, finale pazzesco: Dodò a porta libera fallisce il gol vittoria

Il Bologna sblocca la partita con una magia di Santiago Castro: su un traversone dei rossoblù, Pablo Marì prova a spazzare ma non lo fa nel migliore dei modi, il pallone si impenna e in area al volo l'argentino fa partire un destro di collo pieno verso l'incrocio. De Gea non può farci nulla, Bologna in vantaggio. Dopo 30 secondi dall'inizio della ripresa, l'arbitro assegna un calcio di rigore per i viola, salvo poi annullarlo dopo on-field review. Il Bologna raddppia poco dopo: Cambiaghi allarga per Orsolini che premia la sovrapposizione di Holm, lo svedese la mette in mezzo e Cambiaghi da due passi segna la rete del 2-0. Al 66' Dallinga segna il terzo gol, ma viene annullato per fuorigioco. Nel finale succede di tutto: prima la Fiorentina la riapre con il rigore concesso per il fallo di mano di Holm. Dal dischetto va Gudmundsson e non sbaglia. Poi Holm viene anche espulso per doppia ammonizione. Tante polemiche da una parte e dall'altra per presunti rigori, ma l'unico a venire concesso è quello al 93' in favore della Fiorentina per fallo di mano dell'ex Bernardeschi: stavolta dali undici metri va Kean e firma il pareggio. I viola hanno anche l'occasione per completare la rimonta e vincere la sfida, ma Dodò a porta libera la mette fuori.