Zazzaroni: “Di Lorenzo antisportivo? Bergonzi fuori luogo”

Mi sta bene che l'ex arbitro Mauro Bergonzi, che conosco come persona educata, sostenga che il rigore su Di Lorenzo non ci fosse (è un'opinione) ma l'affermazione "gesto antisportivo del capitano del Napoli", che secondo lui avrebbe allargato apposta la gamba sinistra per ricevere il fallo, è totalmente fuori luogo. Ognuno ha la sua storia e quella conta.