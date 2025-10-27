Zazzaroni: “Di Lorenzo antisportivo? Bergonzi fuori luogo”
In un post su Instagram, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio commenta l'affermazione dell'ex arbitro
Continua a far discutere l'episodio da moviola sul rigore assegnato da Mariani in Napoli-Inter sul contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan nell'area nerazzurra. Ecco il parere del direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, pubblicato sul suo profilo Instagram, sulle parole di Bergonzi:
Mi sta bene che l'ex arbitro Mauro Bergonzi, che conosco come persona educata, sostenga che il rigore su Di Lorenzo non ci fosse (è un'opinione) ma l'affermazione "gesto antisportivo del capitano del Napoli", che secondo lui avrebbe allargato apposta la gamba sinistra per ricevere il fallo, è totalmente fuori luogo. Ognuno ha la sua storia e quella conta.