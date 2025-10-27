Mourinho, le parole da brividi su Sinner e il tennis: “Roma merita un grande Slam. E Jannik…”

José Mourinho è tra gli ospiti speciali della festa conclusiva del Centenario del Corriere dello Spor t. L'allenatore portoghese, oggi al Benfica, è intervenuto in video collegamento durante l'intervento al Teatro San Carlo di Napoli: "Auguri a voi, non lo dico per nostra amicizia (con Ivan Zazzaroni, ndr) e perché lo sento. Mi conoscete abbastanza per sapere che solo dico quello che penso anche se a volte dico cose sbagliate. Tanti auguri a voi perché siete bravi e indipendenti, come dice il vostro nome "Dello Sport". Io vivo nel calcio ma amo lo sport e il giornalismo con etica. Non posso essere lì perché il mio club, che ha appena fatto il record di 85mila votanti per la elezione del presidente, sono tornato nel calcio grazie al Benfica".

Mourinho, le parole su Sinner e non solo

L'ex allenatore di Roma e Inter ha parlato anche di tennis in uno scambio con Angelo Binaghi: "Fantastico il lavoro che state facendo in Italia, prima di Sinner si sentiva già respirare un'aria di voler arrivare in alto. Manca solo uno Slam in più, lo Slam di Roma". Parole di rispetto, poi, per Adriano Galliani: "Io con gli amici ricordo sempre che nel mio periodo all'Inter ho vinto e ho perso contro il Milan. Però una volta, quando abbiamo vinto, Galliani e Berlusconi sono venuti nel nostro spogliatoio per farci i complimenti. Queste sono piccole grandi cose che definiscono il carattere sportivo delle persone".

Le parole sulla Juve e Buffon

Infine, uno scambio di battute con Buffon: "Non sono un santino, ma per me gli avversari top, sia individuali che come squadra, sono quelli che ci fanno diventare più bravi. Ho sempre visto la Juve come la Juve, anche se nel mio periodo all'Inter arrivava da un periodo di difficoltà. Buffon era sempre il più bravo della generazione".